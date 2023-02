A la Une .. Vidéo - Le danseur David Iva veut aider Kenny à réaliser son rêve

Kenny Andoche est maintenant plus déterminé que jamais à atteindre son but. Il espère que sa musique pourra inspirer d'autres personnes handicapées à poursuivre leurs rêves et à ne jamais abandonner. Le danseur David Iva ne veut pas être le seul à pouvoir vivre ses rêves. Celui qui fait tout pour représenter La Réunion lors de la United dance festival à New York , se donne aussi comme objectif de donner une chance à Kenny Andoche, un jeune homme porteur de handicap. Son rêve : chanter sur scène.David a donc décidé de l'aider à réaliser ce rêve en captant une vidéo où Kenny chante une chanson hommage à sa mère. Le clip a été partagé sur les réseaux sociaux et a rapidement gagné en popularité. Grâce à cette vidéo, les membres de la famille de Kenny ont découvert son talent de chanteur et ont été émus par sa performance.Le danseur originaire de Sainte-Marie explique que son but était de montrer à tous que tout le monde, quel que soit son handicap, a quelque chose à offrir. La question du handicap est particulièrement importante pour lui. L’année dernière, il avait réalisé un clip très entraînant en partenariat avec l'Apajh de Sainte-Marie (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) afin de changer le regard sur les personnes porteuses d'un handicap.Kenny Andoche est maintenant plus déterminé que jamais à atteindre son but. Il espère que sa musique pourra inspirer d'autres personnes handicapées à poursuivre leurs rêves et à ne jamais abandonner.