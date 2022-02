A la Une . Vidéo - Le cyclone Batsirai n’a pas apporté que de la pluie et du vent…

Les promeneurs du front de mer de Saint-Denis ne sont plus à une surprise près en matière de pollution du littoral. Mais lorsqu’une dizaine de pneus jonchent la plage de galets sur un petit périmètre, ça interpelle forcément. Le cyclone Batsirai n’a pas apporté que de la pluie et du vent… Par LG - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 13:29