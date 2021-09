A la Une . Vidéo - Le court-métrage expérimental "KLAÜD" d'Aurélia Mengin primé au Thessaloniki Free Short Festival

Belle récompense pour Aurélia Mengin. La réalisatrice réunionnaise a en effet été primée lors du Thessaloniki Free Short Festival en Grèce, recevant le prix du Best Music Video Award pour son court-métrage expérimental, "KLAÜD", également nominé dans la catégorie meilleur court-métrage expérimental. Une distinction accueillie "avec beaucoup de joie" pour Aurélia Mengin, "fière d’avoir représenté avec succès la France et La Réunion". Par NP - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 07:55

KLAÜD sera présenté fin septembre aux Etats-Unis et fera sa première projection au Kansas City Underground Film Festival, soit sa 17e sélection officielle en festival à l'international.



Aurélia Mengin est décidément sur tous les fronts puisqu'elle fait également partie des 10 héroïnes de la série "Mes copines ont du style", diffusé à compter du 13 septembre sur France Télévisions.



"Mes copines ont du style porte à l’écran 10 femmes qui font bouger les lignes de notre société en réinventant la notion de féminité et de féminisme", explique Aurélia Mengin.



L'un des épisodes de la série sera même consacré aux films et au Festival "Même pas peur", manifestation dont Aurélia Mengin est la directrice.



LUKE KAY - KLAÜD (feat. Aurélia Mengin) (Music Video) from LAC Production on Vimeo