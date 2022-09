A la Une . Vidéo - Le concert de Niska à Mayotte tourne à l’émeute

Une bagarre a éclaté avant de dégénérer durant le concert Niska à Mayotte. Une dizaine de blessés a été recensée et des individus armés de couteaux ont été interpellés. Par GD - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 15:50

Le concert de Niska à Mamoudzou a failli tourner au drame samedi dernier. Alors que le rappeur était en pleine prestation, une bagarre a éclaté dans le public composé de 8000 personnes. La rixe a provoqué des mouvements de foule qui ont blessé légèrement une dizaine de personnes. Des spectateurs ont également été visés par des jets de pierres.

Concert de Niska à Mayotte franchement quel gâchis. La plupart des gens était là pour profiter dans un bon mood mais bon tu connais… pic.twitter.com/q49JQWzp78

— A M A Z 📿 (@free_amaz) September 4, 2022



L’artiste a tenté vainement de calmer les choses au micro avant de cesser son concert. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en lançant des gaz lacrymogènes. Certains spectateurs ont alors érigé des barricades avant de les enflammer.

Niska t’as été trop fort t’as chauffer d’un coup c’est partis en couille méchant ou méchant ? @Niska_Officiel #976 #mayotte pic.twitter.com/APQ74RIEm3

— Youss 🇲🇦 🇾🇹 (@YoussMastour) September 3, 2022



La situation a dégénéré ensuite en dehors du site. Une dizaine de voitures ont été vandalisées et du mobilier urbain détruit. Une dizaine de barrages ont été dressés par des groupes de délinquants d’où ils ont jeté des pierres et des fers à béton sur les forces de l’ordre. Après deux heures d’affrontements, deux personnes ont été interpellées.



Six interpellations avaient déjà eu lieu en début de soirée aux abords du lieu du spectacle. Quatre concernent des jeunes armées de couteaux et de poing américain et l’un des interpellés est actuellement visé par une enquête pour une tentative d’assassinat. Trois autres personnes ont été retrouvées en possession de cocktails Molotov.

Mayotte vous êtes de ouf ma gueule un grand rappeur se déplace pour vous et vous lui montrer mauvaise image pic.twitter.com/PmwBvOqCJY

— ionezirau (@oinezirau) September 5, 2022