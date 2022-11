A la Une . Vidéo - Le cirque de Salazie en fête avec Arléo les 11, 12 et 13 novembre

Connu pour son agriculture, son patrimoine architectural, son artisanat - et bien sûr son chouchou - le cirque de Salazie, et plus particulièrement son village d'Hell-Bourg, s'imagine en haut lieu artistique et culturel de l'île. En effet, les 11, 12 et 13 novembre aura lieu dans le village des hauts la première édition du festival Arléo. Une manifestation gratuite et organisée par La Réunion des Talents. Par SI - Publié le Dimanche 6 Novembre 2022 à 07:11

Imaginez le village de Hell-Bourg transformé en une zone d'animations artistiques multiples, mix d'expositions, de mappings, de performances théâtrales, d'animations musicales, d'installations artistiques, d'ateliers, de rencontres-discussions. C’est ce que proposera le festival Arléo à compter du week-end prochain, avec comme thématique retenue celle du "temps". "Nous proposons d'observer la spatio-temporalité de Salazie et plus particulièrement de Hell-Bourg en trois temps. Le premier temps symbolise le patrimoine, le deuxième temps celui de l'ambiance d'aujourd'hui. Le troisième temps correspond quant à lui aux liens humains", expliquent les organisateurs.





Contes, danses, musiques, expositions, mapping, lightpainting, théâtre... Les organisateurs d'Arléo ne manquent pas d'ambition pour leur bébé. Co-directeurs du festival, Leslie Ranzoni et Tanguy Sevat-Denuet nous livrent les grandes lignes d'une programmation particulièrement éclectique (à retrouver par ailleurs sur la page Facebook et Instagram d'Arléo) :

Le choix du village d'Hell-Bourg n'est pas anondin car ce projet culturel est en connexion avec le développement touristique de la commune, poursuivent-ils. Déjà labellisé "Plus beau village de France", Hell-Bourg est connu pour sa culture collective de l'esthétique (visible à travers le nuancier de couleurs des cases) et abrite par ailleurs quelques perles patrimoniales locales comme la Maison Folio ou encore le musée des instruments de musique. Le village continue parallèlement à proposer une offre d'hébergements variés, notamment chez l'habitant, avec un nouveau projet d'hôtel à venir. Enfin, le village est inscrit dans le Plan de Valorisation Écotouristique (PIVE) du Parc national, validant ainsi sa démarche écotouristique.







Une ambition partagée par la présidente de La Réunion des Talents, Nathalie Thiaw-Kine, qui voit dans cette première édition d'Arléo, "le début d'une aventure pour faire à terme d'Hell-Bourg un vrai village d'artistes".







Peu avant la fête du Chouchou qui s'était déroulée le mois dernier, le maire de Salazie, Stéphane Fouassin, s'était déjà exprimé sur la volonté de ses équipes de faire du cirque un haut-lieu culturel et artistique de l'île . "Je voudrais que Salazie devienne une ville d'art et d'histoire car nous avons un potentiel extraordinaire. Cet évènement va à coup sûr nous accompagner à propulser le cirque comme étant un des hauts-lieux culturels de l'île", explique-t-il. Cela passera notamment par la transformation du lotissement Javel "en véritable résidence artistique".