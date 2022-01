A la Une .. Vidéo - Le cinéma français pleure la disparition de Gaspard Ulliel

Le cinéma français perd l'un de ses plus grands espoirs. Âgé de 37 ans, l'acteur Gaspard Ulliel, connu pour son interprétation de Yves Saint-Laurent, est décédé ce mercredi suite à un accident de ski. Il était entré en collision la veille avec un autre skieur à la croisée de deux pistes bleues alors qu'il se trouvait dans le domaine de la Rosière en Savoie. Par NP - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 10:18

Le drame s'est produit mardi peu après 16h. À l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était inconscient tandis que l'autre skieur était hors de danger. L'acteur avait été transporté par hélicoptère dans un état grave au CHU de Grenoble après un traumatisme crânien important. Dans un communiqué, le procureur de la République d'Albertville, qui a ouvert une enquête, a indiqué que selon les premiers témoignages et des constatations réalisées sur place, "les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol". "À l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était immobile, inconscient dans la neige. L'autre skieur était indemne", poursuit le parquet. Par ailleurs, l'acteur, qui était en vacances, ne portait pas de casque.



Gaspard Ulliel était le fils d'un père designer et d'une mère styliste. Il débuta sa carrière d'acteur par de petits rôles dans la série "Une femme en blanc" avec Sandrine Bonnaire ou encore aux côtés de Francis Huster dans le téléfilm "Julien l'apprenti". C'est Michel Blanc qui lui donnera son premier grand rôle en 2002 dans "Embrassez qui vous voudrez". Le début d'une longue ascension pour Gaspard Ulliel qui tournera pour Jean-Pierre Jeunet dans "Un long dimanche de fiançailles" ou encore dans "Le Dernier jour" de Rodolphe Marconi. Sa popularité traversera les frontières de l'Hexagone en 2007 lors de la sortie du premier volet d'"Hannibal Lecter, les origines du mal" ou encore lorsqu'il interprétera Yves Saint-Laurent dans le film éponyme. En 2016, il jouera aux côtés de Vincent Cassel, Marion Cotillard et Nathalie Baye dans le film de Xavier Dolan, "Juste la fin du monde", et obtiendra le César du meilleur acteur.



Parallèlement à sa carrière d'acteur, Gaspard Ulliel était également mannequin pour des défilés de la Fashion Week à Paris mais aussi égérie du parfum "Bleu" de Chanel. Il était en couple avec la mannequin Gaëlle Pietri avec qui il a eu un fils Orso en 2016.