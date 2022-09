A la Une . Vidéo - Le chouchou en fête début octobre à Salazie

Mise en sommeil depuis trois ans en raison de la crise sanitaire, la fête du chouchou fera son grand retour début octobre dans son fief du cirque de Salazie. Le maire Stéphane Fouassin et ses équipes ont concocté pour cette 17e édition un plateau particulièrement fourni sur le site du champ de foire d'Hell-Bourg. Près de 20.000 visiteurs sont attendus pour cette manifestation entièrement gratuite. Par SI - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 14:36

Pour son retour, la fête du chouchou se tiendra exceptionnellement en fin de saison, les 7, 8 et 9 octobre prochains. Habituellement organisée en pleine saison du chouchou, la décision a été prise de décaler la manifestation début octobre afin de garantir plus de visibilité à cette dernière et ne pas entrer "en concurrence" avec la Foire de Bras-Panon et la Fête des Goyaviers qui s'étaient tenues en juin dernier. Mais dès l'an prochain, la fête du chouchou reviendra aux dates habituelles.



Pour cette 17e édition, la municipalité salazienne a mis les petits plats dans les grands : le champ de foire a été sécurisé et près de 250.000 euros ont été investis pour améliorer le site.



L'occasion pour les visiteurs d'en apprendre un peu plus sur ce trésor vert qu'est le chouchou, dont l'image est indissociable de celle du cirque de Salazie.



"Avec le chouchou vous aurez accès à toute la production de Salazie. C'est aussi l'occasion pour celles et ceux qui ont une âme culinaire de participer au concours dédié aux recettes salées sur le chouchou. Il y aura des baptêmes en hélicoptère sur le terrain de Bois de Pomme, l'élection de Miss Salazie et bien sûr le traditionnel radio-crochet du dimanche", précise Stéphane Fouassin.



Un maire qui n'a pas hésité à reprendre sa casquette de médecin pour faire la promotion d'un produit qui a fait la renommée de son cirque. "C'est un légume relativement unique car il se mange de la racine jusqu'au bout des brèdes. C'est un légume diurétique et riche en vitamines, notamment excellent pour les régimes. D'ailleurs, je devrais en manger tous les jours comme tout le monde", ajoute malicieusement le maire de Salazie.