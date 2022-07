Vidéo - Le chanteur Gims offre 5000 euros à un inconnu

"Qui est votre chanteur préféré ?" demande Gims à une personne rencontrée au hasard dans une rue de Saint-Tropez. Après une demande de précision, le futur gagnant donne la réponse tant attendue et se voit récompensé par le chanteur Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna. L'auteur-compositeur-interprète lui donne alors sur le champ 5000 euros.



Plus tôt dans une story Instagram, la star avait annoncé que "le jeu concours va pouvoir commencer, il y a les 5000 euros à gagner", expliquait-il, installé au bord d'une piscine. "J'arrive en ville (et je demande) 'qui est ton chanteur préféré?'. Tu réponds correctement: 5K", avait-il promis.



Tenant parole, l’interprète du tube “Sapés comme jamais” a donc croisé la route d’un homme se présentant comme plongeur dans un restaurant et originaire des Comores.



Après avoir rappelé qu’il ne connaissait absolument pas son interlocuteur, Gims a alors sorti une liasse de billets de 50 euros avant de les remettre au gagnant de ce jeu d'un nouveau genre.



L’artiste a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il offrirait bientôt un autre prix à un inconnu : un séjour à Dubai…