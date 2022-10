La grande Une Vidéo - Le célèbre influenceur Nasdas électrise une foule d'adorateurs réunionnais

Le célèbre influenceur Nasdas est de passage à La Réunion pour promouvoir l'ouverture d'un restaurant à Saint-Denis. Sa simple présence a suffi à drainer une foule d'adorateurs constituée principalement d'adolescents. Par LG - Publié le Samedi 1 Octobre 2022 à 13:45

Ça y est. Il est à La Réunion. L’influenceur Nasdas entame son séjour express dans l’île à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle enseigne de restauration rapide.



Ils étaient des centaines à s’être passé le mot pour l’approcher à son arrivée dans le chef-lieu ce samedi midi et ils étaient tout aussi nombreux à la sortie pour immortaliser le moment. Les adolescents le connaissent en effet par coeur puisqu'ils peuvent suivre régulièrement les "stories" de Nasdas sur un réseau social.



Le "Robin des Bois digital"



Le Robin des Bois des temps modernes sévit sur Snapchat sur lequel il est suivi par près de 4 millions d'abonnés. Le jeune homme s'est fait connaître à partir de 2018 en décrivant son quotidien dans un quartier pauvre de Perpignan et a surtout ouvert un concept différent de l'usage des réseaux comme il l'expliquait dans une interview en métropole au mois de juin.



"Je pense que les gens en avaient marre de voir les influenceurs montrer leur richesse sur les réseaux (...) voitures de luxe, habits de luxe. Moi, y a rien de tout ça !", indiquait dans l'Express NasDas, de son vrai nom Nasser Sari.



Malgré le succès 2.0 et les rétributions que des marques sont prêtes à lui donner pour sa présence, NasDas est resté attaché à la vie de son quartier. En mai dernier, l'influenceur avait également trouvé la formule pour créer la folie en annonçant à ses followers qu'il dévoilerait quelques jours plus tard, à 18 heures pile, un code de carte bancaire correspondant à un compte sur lequel se trouvaient 15.000 euros.



Les images sont signées Pierre Marchal de l'agence Anakaopress