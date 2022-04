A la Une .. Vidéo - Le carnage après l'explosion sur la gare de ​Kramatorsk

L’attaque à la roquette sur la gare de la ville ukrainienne de Kramatorsk a tué au moins 52 personnes, dont cinq enfants, et blessé une centaine d'autres ce vendredi. Des survivants ont pu filmer le chaos régnant devant et dans la gare quelques secondes après l’explosion. ATTENTION, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Par LG - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 14:23

Le 44ème jour de l’invasion russe en Ukraine a été marqué par une frappe très meurtrière ayant touché des civils fuyant l'est de l’Ukraine.



Le tir de missile sur la gare de Kramatorsk a fait au moins 52 personnes tuées, dont cinq enfants. Ce bilan demeure provisoire au vu du nombre de blessés, une centaine.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé "une réponse mondiale ferme" après ce bombardement meurtrier ciblant un endroit où transitent des milliers de civils par crainte d'une offensive russe imminente dans l’est du pays.



"C'est un autre crime de guerre de la Russie pour lequel chacun parmi ceux impliqués sera tenu responsable", a dit Volodymyr Zelensky dans un nouveau message vidéo.



Ce bombardement survient alors que les autorités ukrainiennes ont exhorté la population habitant le Donbass a fuir cette partie du pays.



Invité d’une émission de France 5 vendredi soir, Jean-Yves Le Drian a exprimé son indignation . "C'est sordide, un carnage de plus (...) Ces crimes ne pourront pas rester impunis (...) C'est à ce moment-là qu'ils tapent la gare, sur des réfugiés, donc sur des civils donc ça répond aux crimes contre l'humanité", a indiqué le chef de la diplomatie française. Relancé sur le terme de crimes contre l'humanité, il a confirmé son propos : "crimes contre l’humanité. Cour pénale internationale, bien sûr !"



Kramatorsk. Nous finançons la guerre d’extermination. Par lâcheté ou par bêtise? Si nous n’arrêtons pas Poutine, il ne s’arrêtera pas à l’Ukraine.



Un embargo sur les énergies russes coûterait 0,3 point de PIB à 🇫🇷 et 1 point à 🇩🇪 (selon CAE). 1 point!!!pic.twitter.com/ukhyLuaO48 — MarionVan Renterghem (@MarionVanR) April 9, 2022