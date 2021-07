A la Une . Vidéo - Le but et la drôle de célébration de Dimitri Payet face à Braga

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation pour la prochaine saison. Lors de leur quatrième match amical, les Phocéens ont fait match nul face à l’équipe portugaise de Braga. Dimitri Payet a égalisé d’une magnifique frappe. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 17:46

Plus la préparation avance, plus l’espoir renaît du côté de la Canebière. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli il y a quelques mois et celles de 8 nouveaux renforts, l’attente est forte pour l’OM. En recrutant plusieurs joueurs, l’entraîneur argentin veut imprégner sa patte sur l’effectif marseillais. Malgré toutes les arrivées, c’est Dimitri Payet qui reste l’élément fort de l’équipe.



Mercredi dernier, le club phocéen s’est déplacé à Braga au Portugal pour son quatrième match de préparation. Si les Marseillais n’ont pas fait un grand match, ils ont tout de même sauvé les meubles en arrachant le match nul. Mené 1-0, c’est Dimitri Payet qui égalise pour son équipe d’une magnifique frappe en lucarne.



Mais ce qui a surtout retenu l’attention des commentateurs, c’est l’étrange célébration qui a suivi. Dimitri Payet s’est allongé avant de poser sa tête sur ses mains pour simuler un oreiller et fermer les yeux. Le Saint-Philippois n’a pas expliqué son geste. Espérons tout de même pour lui et son club qu’il puisse la reproduire souvent cette saison.

