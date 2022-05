A la Une .. Vidéo - Le binôme Issa/Mangar (Banian) à l'assaut de la 5e circonscription

"Une candidature de solidarité et de proximité pour et avec les Réunionnais". C'est l'ambition portée par le premier adjoint de Saint-Benoit, Ridwane Issa, candidat à la députation dans la 5e circonscription. Après plusieurs semaines de rencontres avec la population, c'est ce vendredi que l'élu bénédictin a officialisé sa candidature à Saint-André, aux côtés de sa suppléante, Catherine Mangar, et de nombreux membres de Banian, le parti de Patrice Selly, également présent lors de cette officialisation. Par SI - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 18:20





Sa binôme, Catherine Mangar, est quant à elle directrice adjointe du CNARM et fut conseillère municipale de Jean-Paul Virapoullé lors de la dernière mandature, en charge de l'insertion. Le duo s'est retrouvé sur de nombreux points, à commencer par leur affinité pour la question du développement économique. "On se rejoint sur des idées et des projets, à commencer par celui du retour au pays sur lequel je travaille au quotidien. Ridwane était intéressé par mes compétences car Banian représente ces valeurs", explique-t-elle.



Parmi les principales propositions défendues par le binôme : la revalorisation des retraites des personnes âgées, une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap avec "une meilleure inclusion et une allocation revalorisée",



Dans le domaine de la jeunesse, le duo table sur la création d'une section du RSMA dans l'Est de l'île "qui n'existe plus aujourd'hui".



Au niveau économique et afin d'aider les entreprises locales à repartir du bon pied après la crise sanitaire, ils proposent la création d'une zone franche globale. "Aujourd'hui, les entreprises souffrent à nouveau en raison de la guerre en Ukraine, il faut leur donner du souffle. Le souffle, il vient d'exonérations de charges patronales et fiscales : cela porte un nom c'est la zone franche globale qu'il va falloir demain renégocier auprès du ministère de l'Économie. C'est la valeur commune qu'on partage avec Catherine, on travaille dans le développement économique et on ira défendre demain les chefs d'entreprise et les TPE qui composent 95% de notre tissu économique". Afin de lutter contre la cherté de la vie et limiter les affres de l'inflation, ils demandent la mise en place d'une véritable "continuité du fret et des services", à l'image de ce qui se fait en Corse, "avec une prise en charge du fret par l'Etat". Âgé de 42 ans, Ridwane Issa est élu depuis 2020 aux côtés de Patrice Selly à la mairie de Saint-Benoit, délégué aux affaires générales et aux finances de la commune. Fils de feu Younouss Issa, 1er adjoint pendant près de trois mandats de Jean-Claude Fruteau ( disparu la semaine dernière ), il est responsable des "relations entreprises" à la Région Réunion.Sa binôme, Catherine Mangar, est quant à elle directrice adjointe du CNARM et fut conseillère municipale de Jean-Paul Virapoullé lors de la dernière mandature, en charge de l'insertion. Le duo s'est retrouvé sur de nombreux points, à commencer par leur affinité pour la question du développement économique. "On se rejoint sur des idées et des projets, à commencer par celui du retour au pays sur lequel je travaille au quotidien. Ridwane était intéressé par mes compétences car Banian représente ces valeurs", explique-t-elle.Parmi les principales propositions défendues par le binôme : la revalorisation des retraites des personnes âgées, une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap avec "une meilleure inclusion et une allocation revalorisée", la préférence régionale avec comme mesure explicite un "billet retour à l'emploi" pour les personnes en situation de mobilité ayant effectué une formation en métropole ou à l'étranger "avec un emploi garanti à La Réunion", indique Catherine Mangar.Dans le domaine de la jeunesse, le duo table sur la création d'une section du RSMA dans l'Est de l'île "qui n'existe plus aujourd'hui".Au niveau économique et afin d'aider les entreprises locales à repartir du bon pied après la crise sanitaire, ils proposent la création d'une zone franche globale. "Aujourd'hui, les entreprises souffrent à nouveau en raison de la guerre en Ukraine, il faut leur donner du souffle. Le souffle, il vient d'exonérations de charges patronales et fiscales : cela porte un nom c'est la zone franche globale qu'il va falloir demain renégocier auprès du ministère de l'Économie. C'est la valeur commune qu'on partage avec Catherine, on travaille dans le développement économique et on ira défendre demain les chefs d'entreprise et les TPE qui composent 95% de notre tissu économique". Afin de lutter contre la cherté de la vie et limiter les affres de l'inflation, ils demandent la mise en place d'une véritable "continuité du fret et des services", à l'image de ce qui se fait en Corse, "avec une prise en charge du fret par l'Etat".

Pas un député d'opposition



Autre élément important pour le ticket Issa-Mangar, celui de la sécurité, en demandant "plus de moyens et d'expérimentation". "Il existe en métropole des zones mixtes police/gendarmerie. Demain, il nous faudrait expérimenter cette solution à La Réunion qui permettrait dans le même temps le retour au pays de policiers réunionnais qui ne trouvent pas actuellement de postes dans l'île".



Sur le bilan du député sortant, le binôme estime que Jean-Hugues Ratenon n'a pas démérité durant le quinquennat "en posant beaucoup de questions" mais que ce dernier "n'a pas eu beaucoup de résultats étant un député d'opposition". "On refuse encore une fois de dire que l'Est est toujours en retard de développement. Il faut arrêter aujourd'hui d'être dans cette logique et de se satisfaire de cette routine", peste Ridwane Issa.



S'il est amené à être élu en juin prochain, il dit ne pas vouloir perdre "cinq années supplémentaires" en siégeant dans l'opposition. "On ne peut pas avancer et avoir des résultats quand on est un député d'opposition. Nous voulons travailler et avoir des résultats concrets pour la population dont nous entendons les attentes", assure le candidat Banian.



Macron-compatible alors ? "Pas tout à fait", tient-il à préciser rappelant qu'il n'a "pas demandé l'investiture" En Marche pour ce scrutin. S'il est vrai qu'il compte bien travailler avec le président de la République, il assure cependant ne pas vouloir donner un blanc-seing à ce dernier. "Nous avons une candidature Banian, issue du peuple pour le peuple, dans la proximité et la continuité de ce que nous faisons à Saint-Benoit, cohérente avec notre présence à la Région. Si je suis élu, je ne siégerai pas dans le groupe En Marche mais dans un courant progressiste prêt à travailler avec le président de la République".



Ridwane Issa se prononce par exemple contre l'allongement du départ à la retraite à 65 ans, voulu par le chef de l'Etat. "Il ne suffit pas d'être contre comme le député sortant mais de faire aussi des propositions. Nous souhaitons un référendum et demander au peuple ce qu'il pense. Il faut travailler en toute cohérence avec les élus des collectivités, avec la Cirest, de la Région et du Département. C'est le sens de mon action en tant que député : travailler avec des propositions et des lois qui vont dans le sens de notre population et de nos collectivités".