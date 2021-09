A la Une . Vidéo - Le bassin de baignade du Colosse "gratuit" pour les Saint-Andréens

​Les bonnes nouvelles sur le front du Covid rejoignent la perspective de réouverture des lieux de loisirs. Offrant le seul bassin de baignade sécurisé avec de l’eau de mer, le bassin du Colosse devrait, à n’en pas douter, attirer du monde à l’approche de l’été et des annonces du maire Joé Bédier. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 17:41

La mairie de Saint-André se jette à l’eau. Conformément à la promesse de rendre grandement accessible le parc du Colosse, Joé Bédier a annoncé ce jeudi que le site de baignade serait "gratuit". Ou presque puisqu’avec un tarif de 4 euros en abonnement annuel, la somme paraît particulièrement symbolique et imbattable au vu de la prestation et du cadre verdoyant du Parc du Colosse.



Ce tarif modique sera profitable aux habitants de la commune. La mairie a en effet choisi de moduler la tarification du site en fonction de la localisation des visiteurs. Pour les baigneurs hors commune de Saint-André, ce même type d’abonnement à l’année vous en coûtera 120 euros.



Si vous envisagez une venue sur site que de façon ponctuelle, il vous sera possible d’envisager de payer l’entrée à l’unité. Dans ce schéma, aucune distinction n’est appliquée : 5 euros pour un habitant de Saint-André comme pour une personne venant d’une autre ville. L’abonnement annuel, pour les non-résidents de Saint-André, sera proposé à 15 euros.

Pour les PMR, les +de 65 ans, les bénéficiaires de RSA, les étudiants et les familles (4 personnes au minimum sous conditions), le tarif sera encore plus bas, divisé par deux (soit 2 euros en carte annuelle pour les Saint-Andréens) et 80 euros pour les non-résidents.



Une technique innovante pour l’île



Cette grille tarifaire dévoilée ce jeudi après-midi par Joé Bédier tient compte de la volonté de la municipalité de pousser pour que les personnes se saisissent de la carte annuelle, dans une logique de sécurité et une meilleure gestion des flux (avec les jauges covid notamment). 168 personnes pourront se mettre à l'eau au maximum en même temps. Le bassin sera surveillé par des MNS. Trois embauches sont prévues en plus d’une vingtaine d'agents de la commune qui y travailleront.



Le public profitera d'un bassin de 2100 m2 qui sera composé d’une pataugeoire et d’un bassin de 1,40 mètre de profondeur. Le plan d’eau sera alimenté par de l’eau salée recyclée en permanence grâce à un émissaire installé en haute mer. Une technique innovante pour l’île pour ce projet de plus de 10 millions d’euros financés par le FEDER et la Région.



Hormis le bassin de baignade, le maire a évoqué la question du parc en lui-même et de ses commerces. Concernant la partie des locaux commerciaux, "on espère pouvoir les ouvrir pour le début des vacances scolaires de décembre. Le public pourra trouver une offre variée. Il y aura de la restauration où vous pourrez trouver de bonnes tables mais aussi une pizzeria ou encore des activités liées au sport", annonce le maire. La collectivité doit sélectionner les futurs locataires des emplacements. 44 dossiers sont arrivés en mairie pour les 12 locaux commerciaux à attribuer.



L'ouverture du bassin de baignade est prévue pour la mi-octobre.







