Vidéo - Le Tampon acclame son prodige Raynaud

Le grand gagnant de The Voice Kids 2022 a été présenté au public tamponnais et réunionnais par André Thien Ah Koon hier soir aux Florilèges. Raynaud Sadon a reçu le titre de citoyen d’honneur de la ville et une ovation digne de son nouveau statut. Le prodige doit chanter dimanche prochain sur cette même scène pour un hommage à Johnny Hallyday. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 10:07

"Tampon lé en lèr. La Réunion lé en lèr. La Plaine des Cafres lé en lèr. La commune lé en lèr. Pour Raynaud hip hip hip…" a lancé aux milliers de personnes présentes à Florilèges le maître de cérémonie, André Thien Ah Koon. À l’occasion du concert de Takiola, le maire du Tampon a présenté au public celui qui fait dorénavant la fierté de la commune : Raynaud Sadon.



Toute l’équipe municipale a fait le déplacement pour le "champion national". À peine arrivé sur la scène, le prodige a eu droit à une ovation bien moins feutrée que celle du plateau de l’émission télé. Si les milliers de spectateurs ont pu voir la nouvelle star, l’édile a, lui, vu "la voix de nos jeunes. L’espérance que nous avons placée dans nos enfants". C’est pourquoi le maire du Tampon a fait de Raynaud le citoyen d’honneur de la ville avec le diplôme et la médaille.



"Déjà, mi voudrait dire mes remerciements parce que zot la encourage a moin, zot la soutien a moin. Mi remercie a zot vraiment. C’est mon coeur i di sa", a lancé Raynaud à la foule qui le lui a rendu chaleureusement par des applaudissements. Il a ensuite donné rendez-vous à tout le monde dimanche soir pour son hommage à Johnny Hallyday sur cette même scène.





