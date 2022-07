A la Une . Vidéo - Le Tampon : Deux molosses attaquent et tuent un autre chien

Une vidéo circule sur internet où l’on voit deux chiens en attaquer mortellement un autre. Les témoignages évoquent un autre chien tué par les deux molosses. Par GD - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:43





Parmi les commentaires, une femme affirme que ces mêmes deux chiens ont attaqué celui de son oncle qui était dans la cour. Transporté chez le vétérinaire, les blessures de l’animal étaient trop importantes et il a dû être euthanasié.

