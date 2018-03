[Vidéo] Le Tampon: A-t-il retrouvé les barrières volées pendant Dumazile?

Si le passage Dumazile engendrait inondations et dégâts matériels sur toute l'île, fort heureusement il n'y a eu aucune victime. Mais pendant la pré-alerte cyclonique, André Tien-Ah-Koon, maire du Tampon, constate avec stupeur que les barrières de protection des radiers avaient été volées dans sa commune.



Prenant le problème à bras le corps, TAK s'empresse alors d'annoncer sur les ondes "on a volé les barrières des radiers cette nuit, j’offre donc 1000 euros de récompense à qui pourra dénoncer ces voleurs et nous ramener nos barrières" . Et de surenchérir : "c'est un acte criminel".



Sauf qu'hier, sur la page Facebook "Le Tamponnais mécontent", un contributeur de la page a posté une vidéo. On y aperçoit dans un fossé des barrières. Seraient-elles celles que le maire du Tampon recherche depuis le passage de Dumazile.



Tout un chacun comprendra qu'avec cette soudaine découverte, le Tampon est suspendu à la décision de l'édile quant à la remise de la récompense. Il est important de souligner que l'auteur de cette vidéo, que nous avons contacté, est clair et déterminé sur l'utilisation de la récompense : "Je ferais une vidéo pour montrer que je verserai cet argent à Aurélien Centon, pour son association "Ptit coeur".