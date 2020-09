A la Une . Vidéo - Le TCO met le paquet sur les fortifications anti-inondations avant la saison des pluies

Compétente depuis peu en matière de prévention des inondations, l'intercommunalité "Territoire de la Côte Ouest" a fait le point sur les travaux engagés lors d'une visite de terrain organisée ce jeudi. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 23:02 | Lu 228 fois





"Cette compétence est essentielle parce que sur les milieux aquatiques, sur les digues, il faut des travaux réguliers pour entretenir ces ouvrages qui sont très imposants", lance le président du TCO depuis le chantier de la Rivière des Galets, évoquant des "travaux colossaux" aux enjeux économiques importants. "110 millions d’euros sont déployés sur les 10 prochaines années pour le TCO", indique Emmanuel Séraphin. Chaque année, ce sont ainsi 10 millions d'euros qui sont affectés aux travaux et actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations.



À la Rivière des Galets, les digues ont été affaiblies par les cyclones et les fortes pluies. "L’objectif est de déposer 318 blocs attachés entre eux, de 8 tonnes chacun; pour pouvoir protéger la base de l’ouvrage", explique Pierre Grange, chef de projet prévention des inondations au service GEMAPI du TCO. Alors que les travaux ont été lancés en juin, ils doivent s'achever "avant le début de la saison cyclonique, pour que l’ouvrage soit sécurisé en cas de cyclone".



"À la Saline, le programme PAPI touche à sa fin"



"Déjà plus de 5,6 millions ont été investis rien que sur le secteur de la Rivière des Galets", souligne Gilles Hubert, vice-président du TCO délégué à la GEMAPI. Quant à la route digue de Saint-Paul, des travaux d'entretien réguliers sont nécessaires, et plus de 52000 euros de travaux de défrichement et de nettoyage ont été engagés.



"À la Saline, le programme PAPI touche à sa fin avec pour objectif de protéger les populations avoisinantes de la montée des eaux lors des épisodes pluvieux forts", précise le vice-président, alors que des habitants se questionnent sur la rapidité de ces travaux, quand d’autres mettent des années à sortir de terre. Il y a deux ans, l'arrachage d'espaces verts avait d'ailleurs créé l'émoi.



Rappelons que si les travaux sont financés en grande partie par des fonds européens (70%) et par l'Etat (10%), les 20% restants à la charge du TCO le sont par le biais de la taxe GEMAPI prélevée sur les habitants imposables. La taxe GEMAPI apparaît ainsi depuis deux ans sur la taxe d'habitation des contribuables.

