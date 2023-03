A la Une . Vidéo - Le Sidélec et la Cirest de concert pour pousser la transition écologique du territoire Est

Après la Cinor et la Civis, une convention de partenariat a été signée ce vendredi entre le Sidélec et la Cirest par leurs présidents respectifs, Maurice Gironcel et Patrice Selly. Le syndicat mixte et l'intercommunalité se sont engagés sur les trois prochaines années à faire du territoire Est un "territoire à énergie positive, à bas carbone et résilient face au changement climatique". La Casud et le TCO devraient suivre d'ici 2024. Par SI - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 21:50

Cette convention a pour objet de définir les modalités d'accompagnement de la Cirest par le Sidélec, en sa qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité, dans la poursuite des objectifs territoriaux de transition énergétique fixés par la collectivité pour son territoire dans le cadre de son projet de PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) 2022-2028.



Elle vise également à encadrer les échanges d'informations entre les deux institutions afin de faciliter l'atteinte des objectifs fixés par la Cirest en procédant à l'identification, à la réalisation et à la valorisation des actions menées conjointement par l'ensemble des parties.



Trois axes d'intervention ont été identifiés par le Sidélec et la Cirest. Ils répondent à des objectifs communs "de développement durable, de lutte contre la précarité énergétique, de promotion des énergies renouvelables et de diminution des consommations énergétiques".



Le premier regroupera les actions liées à une meilleure consommation énergétique par la maitrise de la demande en énergie et par la recherche de l'efficience des besoins énergétiques. Le second axe portera sur l'identification et le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Et le troisième et dernier axe portera sur le volet communication et sensibilisation sur les enjeux de la Transition énergétique du territoire auprès de différents acteurs et publics.



"Offrir la meilleure qualité de service public aux administrés de la Cirest"



Comme l'a rappelé Patrice Selly, la stratégie énergétique de la Cirest se traduira notamment par le développement et la mise en œuvre de projets sur la maîtrise de la demande en énergie et sur le développement des énergies renouvelables de la collectivité qu'il préside, par ailleurs le premier producteur à l'échelle de l'île.



"Nous sommes mobilisés pour offrir la meilleure qualité de service public aux administrés de la Cirest", ajoute pour sa part Maurice Gironcel. À commencer par des travaux d'électrification rurale et la rénovation de l'éclairage public avec des dispositifs LED.



Sur le premier point, les six communes membres de la Cirest ont bénéficié sur les trois derniers exercices budgétaires de 8 millions d'euros d'investissement.



Concernant l'éclairage public, près de 5 millions d'euros ont été mis sur la table pour des travaux de rénovation de 3203 points lumineux répartis sur le territoire de la Cirest (dont 809 pour la ville de St-Benoit).



"D'ici la fin de l'année, ce sont 799 autres points lumineux qui seront rénovés sur la commune de St-Benoit pour un investissement d'un million d'euros", poursuit Maurice Gironcel qui rappelle que cette tranche sera entièrement livrée d'ici 2024.