A la Une . Vidéo - Le RunBall fait son retour après 7 ans d'absence : Une édition 2023 "tricolore" au Port

Après plus de 7 ans d'absence, le RunBall fera son grand retour du 3 au 8 juillet au Port. Organisé par la Ligue réunionnaise de basket-ball (LRBB), l'évènement attirera cette année quelques grands noms tricolores de la balle orange, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. "Nous avons voulu mettre les petits plats dans les grands à un an des JO de Paris et à quelques mois des Jeux des îles avec une connotation tricolore pour cette édition", indique le patron de la Ligue, Johan Guillou, qui n'exclut pas une "surprise" d'ici là. Par SI - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 17:09





"À l’époque, nous avions fait les constats suivants : l'impossibilité pour les fans de basket de l'île de rencontrer les stars du basket français, l'impossibilité d'être entraînés ou détectés par des entraîneurs de haut niveau et bien sûr le manque d'évènements liés à la balle orange pour séduire de nouveaux licenciés", se souvient Johan Guillou, devenu entretemps président de la LRBB.



C'est pour répondre à ces manques que ce dernier avait décidé de monter un évènement répondant à toutes ces problématiques. En effet, outre l'aspect festif et sportif, le RunBall permet sur plusieurs jours, via des ateliers, de former aussi bien les jeunes joueurs, leurs entraîneurs ainsi que les arbitres péi. Cet évènement a également permis pour le président de la LRBB de réaliser le rêve de nombreux marmailles en leur permettant de passer des tests de détection et de rencontrer des stars du basket français, évoluant aussi bien en Pro A, en Euroleague et bien sûr en NBA.



Un sport en plein boom à La Réunion



"Le RunBall a donc été mis en place pour tenter de résoudre ces problèmes. Même si la Ligue régionale de basket-ball peut-être fière d’être maintenant la plus grosse ligue de l’Outre-Mer en nombre de licenciés, il n’en demeure pas moins que le retour du Run Ball est nécessaire", poursuit Johan Guillou. Ce dernier souhaite conforter la pratique de la balle orange dans l'île, qui ne cesse d'attirer chaque année de nouveaux licenciés. En 7 ans, les effectifs ont doublé aussi bien en club (2200 à 4400 aujourd'hui) qu'en scolaire (600 licences scolaires contre 1800 aujourd'hui).



Parmi les joueurs et les joueuses attendus pour ce RunBall 2023, au moins la moitié évolue ou a évolué en équipe de France comme Charles Kahudi, Ornella Bankolé, Paul Lacombe, Alix Duchet, Andrew Albicy ou encore Helena Ciak. Du côté des parrains et des marraines de ce cru 2023, la ligue régionale pourra compter sur la présence de Sandrine Gruda et d'Endy Miyem pour les U13/U15 féminines et de Vincent Poirier et de Petr Cornelie pour les U13/U15 masculins. Des Réunionnais évoluant dans l'Hexagone comme Mickael Var (St-Thomas Le Havre - N1) ou Shawn Tanner (Étoile d'Angers en ProB et joueur de l'équipe de France U20) seront également de la partie.



"Cela n'avait jamais été fait dans le basket réunionnais"



À cette occasion, un "Camp RunBall" se tiendra au Port du 3 au 7 juillet, auxquels pourront participer les U13 et U15 des différents clubs de l'île (sur inscription). Ces jeunes, au nombre de 100, pourront prendre les navettes prévues pour leur transport jusqu’au lieu du camp. Ils seront entraînés et encadrés par les techniciens de haut niveau invités pour l’évènement. Les entraîneurs de La Réunion, volontaires, pourront intégrer le staff d’encadrants du camp. Les jeunes du camp auront le privilège de passer du temps avec des joueuses et joueurs de haut niveau et des équipes de France. Le volet arbitre n’est pas oublié au camp avec l’intervention des arbitres professionnels invités. À noter que ce camp sera également dédié à la formation et à la détection des joueurs ainsi qu'à la formation des entraîneurs et des arbitres.



Mais l'évènement phare de ce RunBall sera bien sûr les deux matches de gala organisés au complexe sportif Cotur avec les deux Lékip Réunion Filles et Lékip Réunion Garçons qui affronteront respectivement une équipe All Stars France à 18H et une team All Star France Garçons à 20h45. À cette occasion, les trois arbitres professionnels et trois arbitres de La Réunion officieront sur un arbitrage à 3.



