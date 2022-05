A la Une . Vidéo - Le Réunionnais Francis Coquelin marque en demi-finale de Ligue des Champions

Le footballeur aux origines réunionnaises Francis Coquelin a inscrit un but en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un but qui n'a pas suffi au bonheur de l'équipe espagnole surprise du dernier carré de la plus belle des compétitions européennes de football. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 10:26

Il a ouvert son compteur européen au meilleur moment de la saison. Francis Coquelin a permis aux espagnols de Villareal de croire en leur chance de qualification pour la finale de Champions League à l'issue d'une première mi-temps maîtrisée. Mais Liverpool a comblé son retard avant de passer devant grâce à un but de son prodige sénégalais Sadio Mané.



Villarreal avait très vite ouvert la marque, dès la 3ème minute grâce au Sénégalais Boulaye Dia. Il s’agissait de la meilleure entame de match possible pour combler le retard du match aller qui avait vu Liverpool s’imposer 2 à 0 à domicile.



A la 41ème minute, c’est le Réunionnais Francis Coquelin qui a remis les deux équipes à égalité en scotchant le défenseur adverse pour rabattre de la tête un centre précis de son coéquipier Etienne Capoue.



Ces deux buts de Villareal venaient illustrer la domination espagnole de la première période mais c’était sans compter les ressources des joueurs de Liverpool qui finissent en trombe cette fin de saison. Vainqueurs de la Coupe de la Ligue anglaise, futurs finalistes de la Coupe d’Angleterre et au coude à coude dans la lutte pour le titre de champion d’Angleterre, Ils sont revenus au score en l’espace de 5 minutes grâce à un but de Fabinho (62e) et de Diaz à la 67ème minute.



Effondrés, les joueurs de Vallarreal ont laissé s’échapper l’attaquant Sadio Mané (74e) qui est allé marquer dans les buts vides à la 74ème minute.

Qui est Francis Coquelin ?



Francis Coquelin est âgé de 30 ans. Il est né à Laval en 1991 de parents réunionnais. Le défenseur a brillé très jeune ce qui lui a permis d'être repéré par le prestigieux club d'Arsenal à la fin de la décennie 2000.



Francis Coquelin a débuté sa carrière pro au FC Lorient avant d'être repéré par le club londonien d'Arsenal. Il y restera dix saisons avant un crochet par l'Allemagne (SC Fribourg) puis d'atterrir dans le championnat espagnol. De 2018 à 2020, il a joué pour Valence avant d'être recruté par Unaï Emery, l'ancien entraineur du PSG, à Villareal il y a deux ans.



Même s'il n'a pas connu les joies d'une sélection chez les A, Francis Coquelin a été appelé dans les sélections de jeunes de moins de 17, 18, 19, 20 ans et en équipe de France espoirs. Il a été champion d’Europe en 2010 chez les U19.



En club également, Francis Coquelin peut s’enorgueillir d’un beau palmarès : vainqueur de la prestigieuse Coupe d’Angleterre à deux reprises, il a remporté la Coupe du Roi en Espagne et a soulevé le trophée de la Ligue Europa en 2021 avec Villareal.