Vidéo - Le Préfet espère que 2021 sera l'année du renouveau

​Chers Réunionnaises, chers Réunionnais,



J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2021.



Je vous souhaite une belle, une bonne et une grande année.



Parmi vous, il y en a qui sont seuls, qui souffrent, qui sont malades ou qui ont perdu un proche.

Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour eux.



Chers Réunionnaises, chers Réunionnais,

Un nom aura ébranlé nos vies et fait de 2020 une année éprouvante, ce nom c’est celui de la Covid-19.



Face à cette pandémie tout aussi inédite que violente à bien des égards, vous avez fait preuve tout à la fois de force et d’engagement.

J’ai un grand respect et de la reconnaissance pour les personnels de santé qui se sont mobilisés pour tester, protéger et soigner.

Pour les forces de l’ordre qui ont veillé à notre sécurité et au respect des gestes barrière.

Pour les travailleurs qui ont dû et su s’adapter.

Pour les commerçants et entrepreneurs qui se sont battus pour sauver leurs entreprises et protéger leurs salariés.

Pour Les acteurs de la culture, de l’événementiel et les artistes qui ont dû mettre en sommeil leurs métiers.

Pour les familles, enfin, qui ont parfois lutté contre la maladie aux côtés de leurs proches.



Nous avons bataillé tous ensemble et nous entendons poursuivre en solidarité ce combat pour faire de 2021, je l’espère, l’année du renouveau.



Je continuerai pour ma part à être dans l’action, avec les services de l’État, pour réagir, anticiper et soutenir les Réunionnais dans la crise.



Une crise qui ne doit pas nous faire oublier les nombreux combats du quotidien et les causes mobilisatrices.



Je vous l’affirme, La Réunion est une terre d’exceptions ; ces exceptions sont des forces et des opportunités d’avenir qui doivent être saisies pour faire du territoire une île qui attire, une île qui rayonne. Alors, en 2021, les services de l’Etat redoubleront d’efforts.



Nos défis, nous les connaissons :

C’est la pauvreté ; c’est le logement ;

C’est la vie chère et les inégalités sociales ;

C’est notre vivre ensemble qu’il faut protéger ;

C’est l’accompagnement de nos personnes âgées ;

C’est l’éducation et la formation de notre jeunesse ;

C’est la protection de notre environnement, l’évolution de notre modèle agricole ;

C’est le soutien à l’économie à travers le plan de relance ;

C’est la sécurité et la lutte contre les addictions.



Alors, soyez-en certains, le sens de mon engagement à vos côtés ne variera pas : tout faire pour satisfaire les attentes fortes que vous exprimez dans tous ces domaines !



L’espérance doit toujours triompher sur la crainte et notre détermination va vaincre parce qu’elle repose sur des valeurs réunionnaises de résilience, de courage, de tolérance et d’attachement à la République.



Alors excellente année 2021 à chacune et à chacun d’entre vous !

Vive La Réunion ! Vive la République ! Vive la France !