Vidéo - Le Port : "Notre but c’est de faire un défilé propre, respectueux"

Le Port : "Notre but c'est de faire un défilé propre, respectueux"

Ne l’appelez pas "l’organisateur" du défilé du Port, Frédérick Arzeux refuse ce qualificatif. Certes il a invité ses nombreuses connaissances Facebook à participer au défilé habituel sur l’avenue "des cocotiers" ce soir, mais la mauvaise interprétation qui en a été faite l’oblige à recadrer ses intentions. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 18:57 | Lu 1252 fois





"Avec ou sans organisation, le défilé se serait fait car c’est une tradition. On essaye d’encadrer pour pas qu’il y ait de débordements, pour éviter les accidents, et surtout on ne veut pas que les jeunes aillent affronter la police", invite le Portois.



"Le couvre feu ne sera pas respecté, ça c’est sûr"



Loin de lui l’idée de provoquer qui que ce soit, "notre but c’est, comme d’habitude, faire un défilé propre, respectueux, souhaiter à tout le monde la bonne année". D’ailleurs, précise-t-il, son invitation remonte au début de semaine, donc bien avant l’annonce du couvre-feu qui a étonné toute La Réunion.



Selon le jeune homme de 33 ans, bien connu au Port - les trente minutes passées avec lui en étaient la preuve puisque tout le monde le saluait - les autorités seraient bien inspirées de ne pas venir depuis Saint-Denis avec des fourgons en renfort pour se positionner aux extrémités de l’avenue de la Commune de Paris. Cette présence pourrait être vécue par contre comme une provocation.



Aussi une question de "fierté" pour le Port que tout se passe bien



"La décision du préfet est prise, on peut pas aller contre. Je ne sais pas comment ça va se passer ce soir mais en tout cas on ne veut pas d’émeutes, pas de débordements. Je voudrais aussi insister sur le fait qu’il y a des jeunes d’autres villes qui vont venir au Port donc mi veut demande à zot, vient pour amuser, partager de la joie et de la bonne humeur et pas pour créer des problèmes. On voudrait que le maire soit fier de sa population, des Portoises et des Portois malgré que le couvre feu ne sera pas respecté, ça c’est sûr", car il est évidemment conscient qu’il ne pourra pas maîtriser l’ensemble des comportements individuels. Son message est limpide sur un autre point, celui des rodéos.



"J’ai bien précisé dans mon post que ceux qui veulent faire du rodéo, ça c’est pas zot place. On parle de défilé, on ne parle pas de rodéo. Dans notre défilé il y aura des motos devant et des voitures sono derrière et peut-être la population va suivre" pour clôturer la marche, espère-t-il alors que lui reste en mémoire l’hommage qui avait été rendu au jeune motard décédé suite à un accident sur cette même avenue,



"J’ai fait passer un dernier message cet après-midi sur ma page : j’ai fait comprendre aux gars que ceux qui veulent insulter le préfet, insulter ceux-ci ceux-là, ne vous identifiez pas à moi, mi lé pa là pou insulte personne. Je respecte le choix de tout le monde, moi aussi je suis en colère mais je suis pas là pour propager ma colère, on respecte le préfet, on respecte le maire et nou fé nout défilé tranquille, ça va bien se passer, dans la joie, dans la bonne humeur".



Concernant l’heure du défilé, soit à partir de 00H30, qui ne pourra évidemment pas se finir à 1H pile, Frédérick Arzeux rappelle qu’"à minuit, on est en famille, il faut qu’on souhaite la bonne année à notre famille, voilà pourquoi l’heure de 00H30 a été donnée", tout simplement. Comme pour tous les fêtards qui déborderont sur l'heure du couvre-feu, il espère de l'indulgence des forces de l'ordre. "Si on prend des amendes, c'est tout le Port qui prend des amendes", ajoute-t-il.



