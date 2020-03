La grande Une [Vidéo] Le Port : Affrontements autour du paquebot de croisière Le Sun Princess a débarqué ce matin au Port suscitant la colère d’un collectif opposé à l’entrée des touristes étrangers sur l’île. Des affrontements sont en cours.





Comme hier lors de l’arrivée de l’Azamara, un collectif attendait devant les grilles du Port. Son objectif : empêcher les passagers de débarquer afin éviter au coronavirus d’entrer sur l’île. Ses membres dénoncent le manque de contrôle sanitaire au port maritime.



Très tôt, la tension était palpable. Des affrontements ont eu lieu entre touristes et manifestants et certains coups auraient été échangés.



Si quelques-uns de 2.800 passagers du Sun Princess ont réussi à prendre un taxi pour visiter l’île, la majorité a été empêchée de sortir du port-est, bloqués par une grille. Conséquence : les touristes ont été invités à remonter à bord.



L’arrivée des forces de l’ordre a provoqué la colère des manifestants. Les policiers ont installé un cordon de sécurité autour de l’enceinte, avant d’essuyer des jets de galets.



Les tensions sont toujours en cours avec les manifestants même si le calme semble revenir.









Gaëtan Dumuids