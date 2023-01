A la Une . Vidéo - Le Port : "50% de notre programme est d’ores et déjà réalisé"

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a présenté ses vœux à la presse ce mercredi matin. L'édile portois en a profité pour faire le bilan d'une année 2022 "particulièrement riche" en terme de livraison d'équipements tout en listant les perspectives à venir pour cette année. Par SI - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 17:56

Olivier Hoarau est tout d'abord revenu sur le contexte national et international entre inflation galopante, le retour de la guerre sur le continent européen ou encore la multiplication des records de température. "Nous avons trouvé une forme de normalité dans ce qui paraissait impensable auparavant", lance le maire du Port pour décrire l'année écoulée. Sur le plan national, ce dernier s'est dit "soulagé" de voir l'Extrême Droite être battue lors de la dernière présidentielle mais aussi de voir l'Assemblée nationale "retrouver son rôle de contre-pouvoir" après avoir vu la Gauche retrouver de la voix sur les bancs de l'hémicycle suite aux dernières Législatives.



Une année 2022 également riche sur un plan plus local poursuit Olivier Hoarau, marquée par la signature de la convention canne - "qui nous a fait prendre conscience plus que jamais de l’urgence de proposer des alternatives pérennes à nos agriculteurs en vue de construire notre souveraineté alimentaire" - ou encore le sauvetage d'Air Austral - "un soulagement pour le personnel de la compagnie et pour l’ensemble des Réunionnais".



Concernant sa commune, Olivier Hoarau a vu dans 2022 une année de "réalisations" avec l'inauguration de plusieurs équipements comme le nouveau Parc Boisé, la médiathèque Benoîte-Boulard, la livraison de deux résidences pour personnes âgées (La Petite Pointe et La Palmeraie), du Pôle Administratif et de Citoyenneté de la Rivière des Galets ou encore l'embellissement des jardins de proximité. Au niveau de la politique sociale de la ville, 40 nouvelles places de crèches ont été ouvertes (100 places au total depuis 2014) et la municipalité a initié la cantine scolaire gratuite à la rentrée scolaire d'août dernier.



La ville a par ailleurs signé en octobre son Contrat Local de Santé avec l'ARS et renouvelé les grands dispositifs nationaux signés auparavant comme la Cité Éducative, le Contrat de Ville ou encore Action Coeur de Ville. Autre motif de satisfaction pour la municipalité portoise : la baisse constante du taux de délinquance depuis 2017, qui avoisine les 26%. Un chiffre rendu possible "grâce à nos actions de proximité" explique Olivier Hoarau. "Il n'y a rien de pire que de dénigrer le citoyen. Ce qui se faisait, ce dénigrement, a cessé en 2014. Il faut aller à la rencontre de la population, expliquer et construire. Quand on responsabilise la population ou les jeunes, on arrive à faire baisser la délinquance", argue-t-il. Dans le domaine associatif, plus de 5 millions d'euros ont été alloués pour les animations dans les quartiers et soutenir les associations.



Des projets concrétisés et rendus possibles grâce à une gestion financière "rigoureuse" couplée à une "maîtrise de nos dépenses" explique le maire du Port, le tout "sans courir à une augmentation des impôts en 2023". Des finances dans le vert lui permettant d'aborder la seconde partie de son mandat "avec satisfaction et sérénité". "50% de notre programme est d’ores et déjà réalisé et 22% est en cours de réalisation", se félicite Olivier Hoarau, "certain" d'avoir les marges de manœuvre nécessaires pour poursuivre la fin de son mandat.



Cette année, en matière d'éducation et de petite enfance, l'accent sera mis sur la poursuite de la réhabilitation du bâti et des équipements scolaires, l'ouverture d'une micro-crèche spécialisée dans l'accueil des enfants en situation de handicap. "Dix projets de nouvelles structures petite enfance sont actuellement en étude", indique Olivier Hoarau. Les seniors ou personnes isolées/porteuses de handicap pourront compter par ailleurs sur la mise en place d'un taxi social.



Concernant le sport, le patrimoine et la culture, la commune se dotera d'un nouveau terrain de foot à 5 au stade Lambrakis et poursuivra l'amélioration de ses équipements culturels comme le Kabardock ou le Théâtre sous les arbres. De plus, les études pour la réhabilitation du cinéma Casino démarreront à la fin du premier trimestre. En matière d'amélioration du cadre de vie, la commune du Port lancera son propre réseau de service de location courte durée de vélo électrique et mettra en place la vidéo-surveillance à des endroits stratégiques.



Enfin, dans le domaine de l'aménagement, la ville finalisera les opérations de résorption de l'habitat insalubre sur Say Piscine, en centre-ville et la Rivière des Galets et démarrera d'autres opérations emblématiques : campus Elie des Apprentis d'Auteuil en février prochain, construction des nouveaux locaux de l'École d'architecture, pose de la première pierre de l'opération "Amiral" des Portes de l'Océan au second semestre 2023. La collectivité prévoit également l'aménagement du parvis du Grand Marché.