Vidéo - Le PS ravive ses troupes

Intronisée première secrétaire fédérale du Parti socialiste en début d'année et profitant de la venue de Carole Delga, présidente (PS) de la Région Occitanie mais également présidente de Régions de France, Ericka Bareigts a convié les 16 sections actives du parti ce dimanche au Cœur vert familial. L'occasion pour la maire de Saint-Denis, à la veille du 1er mai, de dresser, avec les plus de 500 militants présents, la feuille de route du parti pour les prochaines échéances. Un PS qui compte bien peser à nouveau dans les futurs scrutins en se déployant dans le maximum de villes possibles dans l'île. "D'autres sections vont prendre naissance, on ira partout où on pourra créer des sections", indique Ericka Bareigts qui compte réitérer ce type d'échanges hors de Saint-Denis.