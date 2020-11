Vidéo - Le Maïdo s'embrase: Feu maîtrisé, pas de 2e Dash

Plus de 200 hectares de végétation sont partis en fumée au Maïdo depuis ce week-end. Le Dash-8, de nombreux hélicoptères, camions et pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes attisées par le vent. La situation est décrite comme "critique" par les autorités.



C'est dans ce contexte qu'une réunion de la cellule opérationnelle de préfecture s'est tenue ce lundi après-midi à Saint-Denis. Jacques Billant a réuni les représentants du Conseil départemental, du SDIS, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'Office national des forêts (ONF), du Parc national, de la Direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF), de la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL), de l'Agence régionale de santé (ARS), du Rectorat, de la mairie de Saint-Paul et de la mairie de La Possession.



Le feu est maîtrisé



Le Préfet expliquait déjà ce matin qu'un changement de stratégie devait être opérée car la nature du brasier. Après avoir utilisé tout le stock de retardant disponible à La Réunion, le Dash-8 est maintenant utilisé pour "noyer" l'incendie.



Jacques Billant a annoncé cet après-midi que "le feu est maîtrisé". Des zones de pare-feu sont mises en place en lisière Nord et Sud de l'incendie. 150 pompiers seront mobilisés dès ce mardi sur le terrain.



Les flammes ont commencé à attaquer les pentes mafataises, ont détruit le Belvédère, menacent de nombreuses espèces endémiques en se rapprochant notamment des nids de pétrels et d'un sanctuaire les lézards verts.



Un 2e Dash réclamé, mais qui ne viendra pas



Jacques Billant a expliqué avoir réclamé au ministre de l'intérieur un deuxième avion bombardier d'eau afin de maîtriser l'incident. Si la demande est acceptée, il faudrait 72 heures pour voir l'aéronef arriver sur le sol réunionnais.



Le Préfet a aussi fait appel à l'Etat afin de reconstituer le stock de retardant dans le but de lutter contre de prochains feux.



Mais le plus haut représentant de l'Etat a précisé cet après-midi que les Dashs sont engagés en métropole pour le transport de patients Covid+ : "Il n'y aura pas de venue d'un nouveau Dash à court terme."



Une enquête judiciaire ouverte



Lors de sa visite de terrain réalisée ce matin au Maïdo, le préfet de La Réunion a notamment affirmé que le Procureur de la République lui avait confirmé l'ouverture d'une information judiciaire afin de déterminer les causes de l'incendie.



Gaëtan Dumuids sur place









Les pompiers plutôt optimistes



Le Contrôleur général du SDIS 974, Hervé Berthouin, déclare : "Il n'y a pas eu de dégradation entre ce matin et cet après-midi. Nous arrivons à contrôler l'incendie. Si les conditions restent bonnes, nous allons porter l'estocade demain !"



Il précise: "Nous allons travailler sur les lisières pour qu'il n'y ait plus de points chauds. Il y a de toute façon une reprise du feu mais l'objectif c'est qu'il y en ait le moins possible !"



Une punition sévère s'il y a un coupable



Le président du Département, Cyrille Melchior, était lui aussi présent, et a une nouvelle fois assuré qu'il souhaitait voir l'enquête ouverte déterminer s'il y a un responsable : "Il faut qu'il soit sévèrement puni, parce qu'on ne peut pas faire du mal comme ça à La Réunion."