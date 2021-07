A la Une . Vidéo - Le Général des FAZSOI Yves Métayer s'en va: "Ce vivre ensemble est un trésor"

La cérémonie de départ du Général Yves Métayer, commandant supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud Océan Indien (FAZSOI), s'est déroulée ce mercredi matin à la Caserne Lambert de Saint-Denis. Après deux années de commandement à La Réunion, le Général rejoint sa nouvelle affectation à l'état major Interarmées situé à Paris. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 17:11

Après deux années à la tête des FAZSOI, le Général Yves Métayer partira sous d'autres cieux ce vendredi. Son successeur sera officiellement intronisé à la tête des FAZSOI le 2 août. Comme il nous l'indique, il gardera de beaux et émouvants souvenirs de ses rencontres avec les Réunionnais.



"Ce que j'avais ressenti dans les premières semaines à mon arrivée s'est très largement confirmé. Les FAZSOI sont déployés sur deux territoires extraordinaires au contact de populations très attachantes et ce n'est pas une figure de style, c'est vécu quotidiennement. En particulier à La Réunion, j'ai toujours été frappé par ce contact assez naturel qu'il y a entre les FAZSOI et les Réunionnais, il y a un attachement réciproque et c'est vraiment extraordinaire de travailler dans ces conditions. Je pense que La Réunion est une terre de rencontres et donc que c'est une terre qui favorise les rencontres (...) c'est une expérience qui est marquante.



J'avais souligné, en arrivant il y a deux ans, le ressenti de la bienveillance collective quand on arrive à La Réunion, on se faisait la réflexion avec mon épouse au moment de partir qu'on aura vécu ça pendant deux ans avec une intensité parfois très forte (...) Je pense que c'est un trésor inestimable. Quand on a l'habitude de voyager à travers le monde, on mesure combien ce vivre ensemble est un trésor. J'espère qu'il sera préservé comme il se doit dans l'avenir."













