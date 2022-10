A la Une .. Vidéo - Le GRIMP au secours d'une tortue hameçonnée à Ravine blanche

L'intervention allait-elle se conclure par une happy end ? Si elle a pu être extirpée des rochers dans le secteur de la Ravine blanche Saint-Pierre, des examens plus poussés en diront plus sur l'état de santé d'une tortue verte. Par LG - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 13:47

L'intervention des pompiers était le seul moyen pour sortir une tortue d'une bien mauvaise posture ce mercredi en milieu de journée. Aidés de leurs collègues du GRIMP, unité spécialisée dans les opérations en milieu périlleux, ils ont réussi à sauver une tortue restée coincée dans les rochers, 8 mètres en contrebas du littoral escarpé de la Ravine blanche à Saint-Pierre, au niveau du parking d'une grande surface.

C'est un pêcheur qui a eu le bon réflexe en signalant sa découverte au centre de soins Kélonia. Au vu du relief escarpé, le pêcheur n'a pas pris le risque d’aller la secourir. Kélonia a ensuite appelé les pompiers qui ont fait appel au GRIMP, plus équipé pour ce genre d’intervention.



Un hameçon dans la gueule, un grand classique...



Hissée jusqu'à la terre ferme, la tortue verte juvénile présentait des "blessures sur la carapace et quelques lésions sur le plastron", a repéré immédiatement Mathieu Barret, responsable au centre de soins Kélonia. Comme un air de déjà-vu, malheureusement, elle a également un hameçon qui est venu se loger dans la gueule. Si le fil a pu être coupé, l'hameçon devra être retiré lors d'une opération prochainement. La tortue va subir des examens plus poussés une fois arrivée à Saint-Leu avec notamment une radio qui révèlera peut-être d'autres soucis de santé.