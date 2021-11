A la Une . Vidéo - Le Festival Cyclone BD prêt à démystifier certains fantasmes

Le 9e art à l'honneur fin novembre à Saint-Denis. À l'occasion de la 12e édition du Festival Cyclone BD, qui se tiendra du 25 au 28 novembre dans les jardins du Département au niveau de l'IAE, le président de l'association, Afif Ben Hamida, et le patron de la maison d'édition Des Bulles dans l'Océan (DBDO), Jean-Luc Schneider, ont dévoilé ce vendredi le programme de cette manifestation. Malgré le contexte sanitaire, près de 70 dessinateurs locaux, nationaux et internationaux sont attendus. Par SI - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 06:55

La manifestation va se dérouler dans les jardins du Département à proximité du monument aux morts du chef-lieu. "Le site présente de nombreux avantages par rapport au Barachois où nous étions bien mais avec les travaux l'espace y a été raccourci", précise le président depuis décembre 2020 de l'association Cyclone BD, Afif Ben Hamida.



En raison du contexte sanitaire contraint avec une nouvelle envolée du nombre de cas, le Festival Cyclone BD se tiendra grâce à la mise en place d'un protocole sanitaire strict. L'entrée sera gratuite mais se fera sur présentation d'un pass sanitaire valide, sans oublier le port du masque. Des contrôles auront lieu sur les deux accès au site et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public. Les stands installés seront bien espacés afin d'être en conformité avec le protocole sanitaire.



La franc-maçonnerie, un thème également abordé dans la BD



Pour cette cuvée 2021, l'ésotérisme et plus généralement la franc-maçonnerie seront mis à l'honneur. "Le but est de démystifier tous les on-dit sur la franc-maçonnerie, qui parle de plus en plus aux gens mais qui est bien souvent la cible de beaucoup de fantasmes", explique Jean-Luc Schneider.



Un sujet largement abordé dans le milieu de la bande-dessinée franco-belge avec des auteurs comme l'auteur Pierre Boisserie et les dessinateurs Vincent Wagner et Pierre Wachs dans "L'épopée de la franc-maçonnerie", présents tous les trois lors de la manifestation.



D'autres pointures du 9e art seront également présentes comme Jean Bastide (qui a repris la série Boule et Bill), Philippe Fenech (auteur de la série Mes cop's et du récent Idéfix et les Irréductibles), Claude Guth (Lanfeust de Troy), Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy) ou encore Jean-Michel Arroyo (un des auteurs de la saga du Paquebot des sables). Les Italiens Carlo Velardi (Missions Kimono et Bagage Rouge) et Adriano Fruch (Le mousse de la Méduse) seront également de la partie sans oublier les auteurs et dessinateurs péi de chez DBDO comme Shovel, Staark, Lolita Duchemann, Olivier Giraud, Alena Sizlo, Robinson, Olivier Trotignon, Afif Ben Hamida, entre autres. Que du beau monde donc.



"Plein d'auteurs étaient prêts à venir, notamment de la zone, mais avec les aléas et contraintes liés au Covid, ils ne participeront pas à cette édition mais ce n'est que partie remise. On est quand même content de la programmation", confie Afif Ben Hamida.



En marge du festival, quatre ateliers seront animés par La Réunion des Livres qui présentera même une conférence "Histoires en vavangues" le vendredi 26 novembre à 16h30 à la Chambre de commerce et d'industrie. Deux expositions (De Potemont à Tiburce et Voyage en Lémurie) seront également visibles sur les grilles des Jardins du Département. Pour les amateurs d'art érotique, le shop de Jacquie et Michel situé à Sainte-Marie accueillera une exposition réservée, bien entendu, aux adultes...



Le point sur cette programmation avec Afif Ben Hamida :



Répartition des auteurs métropole sur les différents stands :



BEDELAND : Pierre ALARY, Mathieu LAUFFRAY, Olivier BOISCOMMUN, Philippe PELAEZ, Alexandre ARLENE.



LIBRAIRIE GERARD : Philippe FENECH, Jean BASTIDE , Claude GUTH (Président), Jean Louis MOURIER, Serge CARRERE & Brigitte CARRERE (La cuisine des Sisters, Mes cop ‘s party, Toi et moi on s'explique la ménopause, Toi et moi on s'explique le syndrome du nid vide, les 4 chez Bamboo)



Librairie AUTREMENT : Ludovic ARMOET – réunionnais - (Flic à la PJ chez DELCOURT) – Vincent WAGNER – Pierre WACHS et Pierre BOISSERIE (les 3 sont chez GLENAT grosses séries comme TRIANGLE SECRET et FRANC MACONNERIE) – Jean Michel ARROYO (Buck Dany) et Jean Louis TRIP



Librairie LE REPAIRE DE LA MURENE : Carlo VELARDI et Adriano FRUCH (Italiens) + auteurs DBDO



Stand DBDO (auteurs Réunion) : Alena SIZLO, SHOVEL, Albert DEGARDIN, STAARK, PELAEZ, Sebastien GANNAT, Olivier GIRAUD, Afif BEN HAMIDA, Patrice BAVOILLOT, NIMBUS, Sébastien SAILLY, SAMIEL, Yannick RIET, ROBINSON, Olivier TROTIGNON, Lolita DUCHEMANN, JO ETH, ISSA BOUN