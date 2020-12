A la Une . Vidéo - Le FERIIR fait le plein

Le Festival international d’improvisation de La Réunion (FERIIR) débute ce mardi dans un contexte très particulier. Longtemps hésitant à maintenir l’édition 2020 en raison des mesures sanitaires, les organisateurs ne regrettent pas leur choix puisque l’évènement va se jouer à guichet fermé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 19:20 | Lu 183 fois

En 2020, organiser un anniversaire semble un pari audacieux sur l’avenir en raison des mesures sanitaires, alors l’organisation d’un festival paraît complètement invraisemblable. C’est pourtant le défi relevé par la Ligue d’improvisation de La Réunion (LIR) et l’association La Bagasse qui ont pu maintenir la 8e édition du FERIIR, le Festival international d’improvisation de La Réunion.



Malheureusement, l’édition 2020 n’aura rien d’international puisqu’en raison des mesures sanitaires, aucun improvisateur étranger n’a pu être invité cette année. L’absence d’étranger n’est d’ailleurs pas la conséquence de la crise sanitaire puisque le nombre de spectacles et de spectateurs a dû être limité.



"Depuis le 16 mars, on a repoussé la limite de décision. Chaque mois on se demandait : on fait ou on fait pas ? Et on reportait la décision au mois suivant", indique Said Soudjay, le président de la LIR. La décision de maintenir le festival a finalement été prise par Léspas culturel Leconte de Lisle qui a absolument voulu que l’évènement se passe. Le centre culturel a d’ailleurs mis gracieusement deux salles à disposition de la LIR, qui n’aura que les frais de sécurité à assumer.



Le public répond présent



"Cela a été la grande surprise. On pensait qu’avec la crise, les gens n’oseraient pas venir", s’étonne encore Said Soudjay. Et pour cause, tous les billets ont été vendus 15 jours avant l’évènement. Même sort pour les ateliers proposés qui affichent également complet. "Par les temps qui courent, les gens sautent sur l’occasion de tels évènements", conclut Lisa Mela, l’une des organisatrices du FERIIR.



Si aucun artiste international ne sera présent, ce sont donc les improvisateurs locaux qui vont assurer le spectacle. 6 spectacles sont au programme de ce festival.



Malheureusement pour ceux qui n’ont pas encore leur billet, il faudra patienter jusqu’à l’édition 2021.





