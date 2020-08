La grande Une Vidéo - Le Dr Chièze confirme la hausse spectaculaire du taux d'incidence covid à La Réunion

Au lendemain des annonces du premier ministre Jean Castex, se tenait ce vendredi le traditionnel point d'étape commun de la préfecture, de l'ARS et du rectorat concernant la situation épidémiologique du coronavirus. Le Dr François Chièze, directeur veille et sécurité sanitaire au sein de l'agence de santé, est notamment revenu sur la hausse constante du nombre de cas et de clusters sur notre territoire ces derniers jours. "La situation épidémiologique continue à se dégrader", indique le spécialiste, avec une hausse spectaculaire du taux d'incidence. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 18:07 | Lu 2903 fois

"La situation épidémiologique continue à se dégrader. Le nombre de cas autochtones a fortement augmenté ces deux dernières semaines (...) Cela signifie donc que le virus circule à La Réunion et que la circulation, aujourd'hui, n'est pas imputable aux voyageurs par voie aérienne", a tout d'abord lancé François Chièze.



En effet, le taux d'incidence, à savoir le nombre de nouveaux cas rapporté à la population, est passé de 5 pour 100.000 habitants il y a trois semaines à un ratio de 43,7 pour 100.000 cette semaine.



Pour rappel, le seuil d'alerte pour passer en zone rouge est de 50 / 100.000 habitants. "Nous en sommes proches" prévient-il.



Actuellement, un cas covid+ contamine au moins deux autres personnes



Ce seuil atteint même les 60 / 100.000 pour la tranche d'âge des 15-45 ans et même au-dessus pour la tranche d'âge des 25-30 ans. Le nombre de reproduction effectif, à savoir le nombre de personnes potentiellement contaminées par une personne positive à la covid-19, a quant à lui diminué: il est de 1,89 aujourd'hui contre 2,67 la semaine dernière, même si cela signifie qu'une personne peut toujours contaminer au moins deux autres personnes, "mais inférieur à d'autres virus comme la rougeole".



Le taux de positivité est lui passé en trois semaines de 0,5% à 1,9%. Pour cette semaine, ce taux est de 2,7%. "Certes, ce taux est toujours inférieur au seuil d'alerte mais il est en augmentation constante", relève-t-il.



Concernant le dépistage pour 100.000 habitants, avec 1700 tests quotidiens, avec des pointes à 2800, La Réunion est tout bonnement le département français qui dépiste le plus, rapporté à sa population. Un indicateur "plutôt satisfaisant" poursuit le spécialiste.



"Si nous ne sommes pas à ce jour dans la situation d'une haute circulation virale active du virus, il est indispensable pour que nous n'atteignons pas ce seuil, de respecter de façon majeure les mesures de protection, de port du masque, d'hygiène des mains et de distanciation physique", insiste-t-il.



Un seul cluster maîtrisé à ce jour



Concernant les clusters recensés à travers l'île, au nombre de 17 actifs pour 179 personnes impliquées, un seul est maîtrisé. Au sein de ce cluster, il n'y a pas eu de nouveaux cas 7 jours après. En revanche, 12 clusters sont en situation de "criticité limitée" (le nombre de personnes concernées est aux alentours de 5 à 6 personnes) et trois autres clusters sont en "criticité modérée", avec 9 à 10 cas relevés. "Un est plus élevé, à savoir le cluster initial avec 49 personnes impliquées. Ce cluster pourrait éventuellement s'éteindre prochainement."



Le Dr Chièze l'a martelé, 90% de ces clusters "émanent de milieux familiaux élargis, de moments festifs, qui auront été à l'origine de chaînes de transmission locales". "Il est donc indispensable que les mesures de protection puissent être appliquées. Prenons le cas des jeunes enfants à l'école: lorsqu'ils sont formés par leurs maîtres, ils développent une capacité à mobiliser et à convaincre eux-mêmes leurs parents, moins sensibilisés".



