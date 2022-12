A la Une . Vidéo - Le Département veut garder le cap en 2023 malgré des recettes fiscales moindres

1,265 milliard d'euros. C'est le budget voté à la quasi-unanimité par les conseillers départementaux pour l'année 2023 sous la conduite du président Cyrille Melchior. La collectivité mettra sur la table plus de 174 millions d'euros, et ce malgré un contexte économique "anxiogène", indique ce dernier. Par SI - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 18:45

Vers une hausse du budget du Département

Pour rappel, le président de la collectivité fait un point la veille sur les contours de ce BP 2023, avec l'action sociale au cœur de ses priorités, "tout en protégeant nos finances publiques", relève Cyrille Melchior. En effet, malgré un budget 2023 en hausse par rapport à l'an dernier, la collectivité départementale possède moins de marges de manœuvre concernant le levier fiscal, avec des recettes en baisse. Pour rappel, le président de la collectivité fait un point la veille sur les contours de ce BP 2023, avec l'action sociale au cœur de ses priorités, "tout en protégeant nos finances publiques", relève Cyrille Melchior. En effet, malgré un budget 2023 en hausse par rapport à l'an dernier, la collectivité départementale possède moins de marges de manœuvre concernant le levier fiscal, avec des recettes en baisse.



Le Département "au rendez-vous" en 2023 malgré l'impact des crises sur son budget

"Nous n'avons plus d'autonomie fiscale et malgré tout nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Nous devons travailler avec les dotations qui nous sont octroyées et mon combat et celui des élus du Département c'est d'aller chercher des recettes supplémentaires dans les fonds de dotation au niveau de l'Etat ou de l'Union européenne", explique-t-il.



En effet, comme l'a rappelé le vice-président en charge des affaires générales et des finances, Jeannick Atchapa, les recettes liées à la fiscalité représentent près de 500 millions d'euros pour le Département. Une fiscalité qui "dépend beaucoup de la conjoncture" comme la taxe sur les carburants, taxe sur le tabac, les droits de mutations ou encore la TVA. "Même si nos dépenses dépendent elles de la réalité des besoins sociaux de la population, nous nous devons d'être à la hauteur des enjeux comme sur le vieillissement de la population et les aides accordées au titre de l'APA (NDLR : Allocation personnalisée d'autonomie) ou les enjeux autour de l'eau. Un certain nombre d'impératifs qui conditionnent aujourd'hui un budget qui doit être à la hauteur des espérances", explique le maire de Bras-Panon. "Nous n'avons plus d'autonomie fiscale et malgré tout nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Nous devons travailler avec les dotations qui nous sont octroyées et mon combat et celui des élus du Département c'est d'aller chercher des recettes supplémentaires dans les fonds de dotation au niveau de l'Etat ou de l'Union européenne", explique-t-il.En effet, comme l'a rappelé le vice-président en charge des affaires générales et des finances, Jeannick Atchapa, les recettes liées à la fiscalité représentent près de 500 millions d'euros pour le Département. Une fiscalité qui "dépend beaucoup de la conjoncture" comme la taxe sur les carburants, taxe sur le tabac, les droits de mutations ou encore la TVA. "Même si nos dépenses dépendent elles de la réalité des besoins sociaux de la population, nous nous devons d'être à la hauteur des enjeux comme sur le vieillissement de la population et les aides accordées au titre de l'APA (NDLR : Allocation personnalisée d'autonomie) ou les enjeux autour de l'eau. Un certain nombre d'impératifs qui conditionnent aujourd'hui un budget qui doit être à la hauteur des espérances", explique le maire de Bras-Panon.