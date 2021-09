A la Une . Vidéo - Le Département lance la 24e édition Challenge des créateurs

Mettre en lumière cette Réunion "qui entreprend, qui réussit et qui s'épanouit". C'est l'objectif que se fixe le Département, qui lancera en octobre prochain la 24e édition de son Challenge des créateurs. Une manifestation qui rencontre de plus en plus de succès chaque année auprès des Réunionnais, "toujours plus motivés et inspirés à bâtir un projet d'insertion professionnelle basé sur la création de leur entreprise", clame la collectivité départementale. Par SI - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 09:44





Pour l'élue saint-pierroise, "l'engouement" autour de ce Challenge est toujours "vivace", malgré un contexte sanitaire contraint depuis plus d'un an. "Nous sommes aujourd'hui sortis de cette torpeur", salue la vice-présidente, avant d'ajouter : "Ce n'est pas une manifestation où l'on va seulement concourir mais également rencontrer d'autres personnes qui ont des projets différents. On a vu par le passé cette synergie s'installer entre différents candidats qui ont ensuite continué à faire un bout de chemin ensemble pour l'entreprise qu'ils ont créée eux-mêmes". Pour la présentation de ce cru 2021, les élus du Département et leurs partenaires (Pôle emploi, Chambre de commerce, Chambre de métiers, Ordre des experts-comptables) ont rendu visite ce jeudi au lauréat 2020 du prix de l'innovation, Wally Romely, de l'entreprise Paille en Toit, spécialisée dans la fabrication et la pose de couverture en chaume à base de paille de vétiver.Pour ce dernier, participer à ce Challenge a changé "beaucoup de choses" dans sa vie. "Cela m'a permis d'avoir plus confiance en moi mais cela a également été l'occasion de m'ouvrir des portes me permettant de valoriser le produit que je défends depuis pas mal d'années", explique le jeune artisan.Pour le Département, dans un contexte où la situation du chômage s'est particulièrement dégradée en raison de la crise sanitaire, la création d'entreprise reste un moyen d'insertion socio-professionnel durable. D'autant plus que la collectivité a mis en place depuis septembre 2020 son dispositif R+, permettant à des personnes bénéficiant du RSA de percevoir un revenu complémentaire. Cette politique d'insertion par l'activité se retrouve également dans d'autres dispositifs d'aide à la création d'entreprise portés par la collectivité départementale, comme le prêt à taux zéro ADEN, le Tremplin pour l'activité des jeunes (TAJ) ou encore le dispositif PREFACE.La bonne centaine de candidats de ce 24e Challenge des Créateurs concourront dans 7 catégories : le Prix de l'insertion (qui récompense la parcours exemplaire du créateur), le Prix de la création d'emplois (le créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches), le Prix de la Performance, le Prix de l'Innovation, le Prix Produits Peï, le Prix Start Up (entreprise ayant le plus fort potentiel de développement dans tous les domaines d'activité) et le Prix du Jury.Les 7 lauréats des différents prix recevront chacun une dotation financière de 7 000 euros du Département, 4h de conseils personnalisés par un expert-comptable, une année d'adhésion ouvrant droit à des avantages fiscaux et à un catalogue de OGEA Réunion ainsi qu'une session coaching sur "les bons réflexes d'un cotisant" et une année d'accompagnement personnalisé de la part de la CGSS.Les 7 autres finalistes ne seront pas oubliés et percevront tout de même 1500 euros du Département, une journée de formation collective sur l'organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise mais aussi un livre offert par l'Ordre des experts-comptables. La session coaching sur "les bons réflexes d'un cotisant" et l'année d'accompagnement personnalisé de la part de la CGSS seront également de la partie."J'ai envie de dire à notre population réunionnaise qui connaît malheureusement les effets néfastes du chômage : 'n'ayez pas peur, lancez-vous'. Le Département est présent aux côtés des chambres consulaires pour vous accompagner aussi bien sur le montage du projet que sur les dispositifs financiers quel que soit votre âge", assure la 4e vice-présidente du Département en charge de l'insertion par l'économie marchande, Béatrice Sigismeau.Pour l'élue saint-pierroise, "l'engouement" autour de ce Challenge est toujours "vivace", malgré un contexte sanitaire contraint depuis plus d'un an. "Nous sommes aujourd'hui sortis de cette torpeur", salue la vice-présidente, avant d'ajouter : "Ce n'est pas une manifestation où l'on va seulement concourir mais également rencontrer d'autres personnes qui ont des projets différents. On a vu par le passé cette synergie s'installer entre différents candidats qui ont ensuite continué à faire un bout de chemin ensemble pour l'entreprise qu'ils ont créée eux-mêmes".