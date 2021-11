A la Une . Vidéo - Le Département accompagne financièrement la Ville de Saint-Leu grâce à son PST

​Le président du Conseil départemental poursuit sa tournée des communes afin d'amorcer son Pacte de Solidarité Territoriale. Au tour de Saint-Leu de bénéficier du PST 2ème génération. Par S.Irlepenne - L.Grondin - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 10:03

Le Pacte de Solidarité Territoriale 2ème génération est dans les tuyaux à Saint-Leu. Il couvrira la période 2021-2023. A son niveau, la commune de l’ouest bénéficiera d’une enveloppe de 4 millions d’euros.



Ces fonds permettront à la mairie d’engager les travaux sur une multitude de chantiers de proximité et d’actions à caractère social.



Ainsi, les sommes du PST serviront par exemple à remettre aux normes l’éclairage du complexe sportif Marivan, celui du Parc du 20 Décembre, d’acquérir deux véhicules électriques, de refaire le revêtement d’une dizaine de voiries comme celui du chemin Deguigné ou de la bretelle Zac Portail pour ne prendre que ces deux secteurs.



La remise aux normes des armoires électriques des réseaux d’éclairage public, les travaux d’aménagement des locaux du CCAS ou encore la réhabilitation du magasin des services techniques, les travaux d’étanchéité de la médiathèque de la Chaloupe ou encore des jeux sur le front de mer sont également inclus.



Sur le volet "investissement", 847.000 euros seront concentrés sur deux actions que sont la remise aux normes des chapelles ardentes et la création de bureaux pour le SAPPAH, le service d'accompagnement des personnes porteuses de handicap de la Ville de Saint-Leu. Enfin, les actions du CCAS telles que le portage des repas et l’animation à domicile pour les personnages âgées se verront appuyées d’un substantiel effort de 659.000 euros.



"Avant de signer le 2ème PST, nous avons voulu vérifier si le premier a bien fonctionné. Ici à Saint-Leu, et c’est souvent le cas dans les autres communes, les travaux que nous avons financés sont soit en cours soit achevés", s’en félicite Cyrille Melchior qui rappelle que la première génération du PST s’est conclue "avec l’ensemble des maires, quelle que soit l’étiquette politique".



Le 3ème foyer dédié aux enfants confiés à l'assistance sociale se construit à Saint-Leu



Hormis la signature du PST dans les annexes de l’hôtel de ville ce vendredi matin, la visite du président Cyrille Melchior a été l’occasion de la pose de la première pierre du Foyer de l’enfance. Un projet qui s’inscrit, pour le Département, dans sa mission d’organisateur de l’accueil et d’hébergement des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).



Le Foyer de Saint-Leu, qui sortira de terre au cœur du quartier Stella, complètera l’offre disponible avec le Foyer Nord-Est et le Foyer de Terre Rouge à Saint-Pierre.

Dans deux ans, le foyer de Saint-Leu, disposé en hameau de maisons à patio, sera en capacité d’accueillir jusqu’à 37 enfants. Il sera composé d’une unité "pouponnière" de 10 places pour enfants de 0 à 3 ans, d’une unité "enfants" pour les 3-11 ans, et deux unités "adolescentes" de 9 places chacune. Les travaux dureront 20 mois pour une livraison attendue pour 2023 et un coût de 6,3 millions d’euros.



Le service dédié de la collectivité accompagne à ce jour 2500 enfants confiés à l’ASE dans le cadre d’un placement. 1900 enfants sont accueillis au sein des familles d’accueil agréées et 600 le sont en établissement.



Pour rappel, la commune de Saint-Leu a bénéficié d’un montant total de près de 3,7 millions d’euros répartis sur le volet investissement (3 millions) déployés dans des travaux de rénovation et de modernisation des voiries, de travaux de reconstruction de l’école Estelle Clain par exemple dans le premier volet du PST.



Le PST 2ème génération vient donc d’être reconduit ce matin pour la période 2021-2023 à Saint-Leu et il est d’une enveloppe globale de 100 millions d’euros à l’échelle des 24 communes.