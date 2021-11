A la Une .. Vidéo - Le Ceser promeut une "démocratie locale permanente"

Souvent vu comme un "machin" ou encore une "coquille vide" par ses détracteurs, le Conseil économique social environnemental régional (Ceser), qui faisait ce mercredi sa première assemblée plénière de l'année en présentiel au sein de l'hémicycle de l'Hôtel de Région, a profité de la venue du préfet et de la présidente de Région pour présenter ses dernières publications. L'occasion également de tordre le cou à certaines idées reçues sur sa capacité d'action.





Avec une rentrée particulièrement riche en matière d'actualités, le Ceser en a profité pour consolider ses relations avec la nouvelle majorité régionale. L'occasion de présenter ses dernières productions, disponibles sur son site et touchant à plusieurs thématiques, comme l'habitat et l'aménagement du territoire, la souveraineté régionale, l'orientation professionnelle, la politique régionale de santé, l'innovation, l'apprentissage ou encore la question de la disponibilité des matériaux de construction dans l'île. L'une de ses dernières publications sur le chantier de la NRL



"On s'est par exemple saisi de travaux autour de l'habitat réunionnais ou encore sur la future compagnie maritime régionale voulue par la majorité régionale. Sur Air Austral, j'ai tenu à rappeler que nous avons mis 15 ans à construire un triptyque basé autour de la compagnie régionale, le cluster aérothèque permettant la réparation d'appareils et bien sûr les travaux d'agrandissement de l'aéroport Roland-Garros pour en faire un aéroport international. Perdre l'un d'eux serait perdre 15 ans de construction et d'aménagement de La Réunion", explique Dominique Vienne.



La gouvernance du Ceser en a également profité pour expliquer sa démarche de "démocratie locale permanente". L'idée : faire participer non seulement la société civile, le Ceser, mais aussi les citoyens à la prise de décision politique. Mais attention, "pas à n'importe quel prix", prévient Jean-Pierre Rivière, un des vices-présidents généralistes du Ceser. "Je ne dis pas que le citoyen doit être saisi ou consulté sur tout. Mais il est en droit de savoir tout. Peut-être que dans la révision du schéma d'aménagement régional, le Ceser apportera sa petite contribution sur comment faire entendre la voix des citoyens".