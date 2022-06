A la Une .

Vidéo - Le Cavadee célébré à Saint-Paul en l'honneur du Dieu Mourouga

Plus de 500 pénitents ont défilé hier du bassin Bouillon (dans le quartier de Grande Fontaine) au Temple situé en centre-ville de Saint-Paul lors de la fête du Cavadee. Cette fête en l’honneur de la divinité Mourouga est la plus émouvante des cérémonies tamoules. Les pénitents, hommes, femmes et enfants, s’enfoncent des broches acérées et des crochets dans la peau pour montrer qu'ils sont prêts à souffrir pour Dieu, un spectacle déconseillé aux âmes sensibles !