A la Une . Vidéo - Le Bouclier qualité prix fait un saut qualitatif

La nouvelle liste du Bouclier qualité prix est dévoilée ce mercredi matin. L’an dernier, le BQP était déjà beaucoup plus fourni que l’année précédente avec 153 produits contre 109 en 2020. Celle de 2022 reste identique en quantité mais gagne en qualité. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 09:20





Selon le représentant de l’Etat, l’enjeu demeure de maintenir ce BQP malgré les conditions économiques mondiales.



Cette nouvelle mouture arrive après un élargissement de la liste intervenu l’an dernier. Cette liste qui est passée de 109 à 153 produits avec 9 chaînes de distribution qui jouaient le jeu, sera mis en place dans les 63 magasins participant à l’opération dès le 28 mars prochain.



Cette année la préfecture a souhaité porter sa « priorité » sur l'aspect qualitatif avec la même liste de 153 produits. L'effort sur les prix est maintenu malgré l'inflation qui est de 3,3% selon l'INSEE. Une inflation qui désorganise le fret notamment, porte d'entrée de l'écrasante majorité des produits que l'on retrouve en rayons.



Le BQP 2022 coûtera 348€, soit un euro de moins que celui de l’an dernier. Peut-être pas aussi sollicité qu’il ne devrait, le BQP fera l’objet d’une campagne de communication plus large cette année.



9 commerçants du réseau BOUT’IKS font un effort significatif avec pas moins de 42 de leurs produits inscrits sur la liste mise sur pied pour contrer la vie chère, pour un prix global de 98,45€ . Parmi ces commerçants, le Panier péi de l'acteur de la grande distribution E.Leclerc est reconduit avec 5 fruits et légumes frais de saison proposés au client avec au moins 60% de produits locaux.



Les produits de la liste l'an dernier



