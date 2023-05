A la Une . Vidéo - Laproptaz nout péi déboulonne Labourdonnais: "le peuple sera majoritairement pour"

En acceptant la demande du "Komité Laproptaz nout péi", la maire de Saint-Denis a peut-être ouvert la voie à d’autres initiatives comme celle déjà actée du déplacement ("déboulonnage" ou "transfert", c'est selon) de la statue de Mahé de Labourdonnais. En se dévoilant un peu plus ce mercredi, le comité constellé d'une quarantaine d'associations rappelle aux 23 autres maires qu’ils ont été destinataires de leur courrier en août 2020... Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 21:11

Le sort de la statue de Mahé de Labourdonnais est…scellé. Malgré les remous politiques et ses vagues dont s’empare également avec joie le grand public, le comité Laproptaz nout péi demeure très confiant.



"Nous sommes en plein dans le procès médiatique aujourd’hui mais c’est un acte déjà arrêté, le déplacement se fera malgré le positionnement de la Région", ne se fait pas de souci Mathieu Laude. Le membre du comité rappelle que "l’autorité compétente n’est autre que la maire de Saint-Denis du fait que la statue se trouve sur le territoire communal et la statue appartient à l’Etat, donc le débat s’arrête là j’ai envie de dire !"







Il compte fortement sur l’installation des "fameuses commissions publiques et consultatives" pour avoir un droit de regard sur la suite. "Nous n’arrivons pas avec la science infuse. On souhaite cette concertation, de la société civile, des historiens, des experts dans ces domaines là…", tente-t-il de répondre aux critiques qui évoquent un passage en force comme a pu le laisser entendre le tout nouveau



Ferrailler contre les intellectuels à "la pensée unique"



Un débat justement ? L’Aproptaz n’attend que ça. "Qu’ils viennent débattre, qu’ils ne se cachent pas derrière leur écran ou derrière des intellectuels qui ont cette pensée unique et qui ne souhaitent justement pas débattre. Qu’ils viennent, qu’on mette argument contre argument et je pense que dans le cadre d’une conscientisation plus générale, le peuple sera majoritairement pour. Le peuple ne peut pas ne pas accepter les réparations dans le cadre notamment de la loi. On s’appuie sur une loi existante, la loi Taubira ! On tient quand même à le rappeler", précise Mathieu Laude.



Le square en tout cas commence sa mue. Les élagueurs ont commencé aujourd’hui à débiter les arbres sans doute mal en point.



Si le comité signe un beau succès puisque sa demande date officiellement d'août 2020 au moment de sa création, il compte bien rester vigilant sur le devenir du square. Ce réaménagement passe par une "concertation" que ses membres appellent de leurs voeux car, Mathieu Laude nous l'apprend, le comité n'a pas été associé au volet aménagement du square.