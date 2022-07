A la Une .

Vidéo - La vraie vie d'une créatrice de contenu

La Réunionnaise Ella Haloway compte plus de 80.000 abonnés sur Instagram. Il s'agit d'une des créatrice de contenu les plus influentes de l'île et elle commence à s'internationaliser. Elle livre aux jeunes Réunionnais et Réunionnaises un guide de bonnes pratiques s'ils veulent suivre ses pas.