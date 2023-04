A la Une . Vidéo - La voix d’or de Tyldah

L'artiste réunionnaise-béninoise Tyldah fait découvrir son premier titre : "Si tu veux de moi". Par NP - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 08:51





Originaire de La Réunion, Tylda était de passage sur l’île pour le faire découvrir. Pour ce premier titre, l’artiste pop a puisé dans un mélange de références : “J’aime beaucoup les musiques afro beat, les musiques africaines, le maloya, j’ai une formation de jazz et la pop que je fais est très influencée par les musiques qui m’ont bercée”, confie-t-elle.







Celle qui s’est fait connaître au Bénin souhaite faire découvrir son travail au public réunionnais, qu’elle sait “très exigeant mais aussi très ouvert”.



Si tu veux de moi est à découvrir sur toutes les plateformes. Mathilde Toussaint, Tyldah de son nom d’artiste, 28 ans, réunionnaise et béninoise, s’est fait connaître en Afrique en participant à la saison 3 de The Voice Afrique Francophone. Musicienne de formation, artiste, chanteuse, compositrice, Tilda vient de sortir son premier single “Si tu veux de moi”.Originaire de La Réunion, Tylda était de passage sur l’île pour le faire découvrir. Pour ce premier titre, l’artiste pop a puisé dans un mélange de références : “J’aime beaucoup les musiques afro beat, les musiques africaines, le maloya, j’ai une formation de jazz et la pop que je fais est très influencée par les musiques qui m’ont bercée”, confie-t-elle.Celle qui s’est fait connaître au Bénin souhaite faire découvrir son travail au public réunionnais, qu’elle sait “très exigeant mais aussi très ouvert”.