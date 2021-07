A la Une .

Vidéo - La voiture accidentée à Piton Saint-Leu est réformée

Un accident spectaculaire s'est produit ce matin vers 6H à Piton Saint-Leu. A l’intersection des rues Pierre Deguigné et Julien Dupont, un véhicule a achevé son vol plané dans la cour d'une habitation, détruisant au passage le muret et la clôture métallique. Le véhicule a pu être dégagé deux heures plus tard.