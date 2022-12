A la Une .

Vidéo - La vigilance jaune pluies agit comme une piqûre de rappel concernant les crues soudaines

Le département était placé en vigilance jaune pluies et orages ce samedi une bonne partie de la journée. Si le littoral a surtout vu briller le soleil, les hauts ont connu des épisodes pluvieux. Cette vidéo a été tournée par Brandonproductionphoto dans le bras de Cilaos cet après-midi et permet de rappeler qu'il faut faire attention dans les cours d'eau si prisés des baigneurs en cette période estivale. Les cours d'eau connaissent des crues soudaines et il faut être vigilant.