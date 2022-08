A la Une . Vidéo - La vie chère, le premier dossier brûlant du nouveau préfet

Jérôme Filippini prend ses fonctions de préfet de La Réunion aujourd'hui. Il a échangé avec la presse ce matin avant une réunion importante à la Région Réunion au sujet de la Nouvelle Route du Littoral. Il explique qu'il se penchera très vite sur la question de la vie chère à La Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 11:39





"Le premier dossier sera évidemment la vie chère", explique Jérôme Filippini avant d'ajouter, "en priorité le carburant mais au-delà, il faut analyser tout ce qui peut permettre de protéger le pouvoir d'achat des Réunionnais."



"Il y a le bouclier qualité prix. On a un dispositif formidable. Sans doute, faut-il, compte tenu de l'évolution des prix, de l'inflation, voir comment on peut faire plus", explique le nouveau préfet qui va rencontrer les acteurs économiques pour présenter ses propositions au ministre à la fin du mois de septembre.

"Je veux être l'ambassadeur des Réunionnais"



“J’aime déjà La Réunion, je vais l’aimer de plus en plus. Je me sens déjà un peu Réunionnais, si vous me le permettez”, lance Jérôme Filippini qui se dit prêt à défendre les intérêts de notre île avant de lancer : “Quand il faudra plaider la cause de La Réunion à Paris, je le ferai !”



Il rappelle qu’il va travailler à la protection de la population mais aussi à veiller au dynamisme de La Réunion, agir contre les inégalités et accompagner la transition écologique. Le nouveau préfet va rencontrer les élus et les acteurs économiques et associatifs de La Réunion pendant les prochains jours.

Qui est Jérôme Filippini ?



La Réunion a un nouveau préfet à partir d'aujourd'hui. Jérôme Filippini remplace Jacques Billant devenu préfet du Pas-de-Calais après trois années passées sur l'île.



Le nouveau plus haut représentant de l'Etat à La Réunion était préfet de l'Eure. Il est âgé de 54 ans et a été à l'ENS.



Jérôme Filippini s'est livré aux médias lors d'un échange informel. Il explique aimer courir, et souhaite avoir un potager et un poulailler car il ne se sent pas heureux sans. Le quinquagénaire a un chat et souhaite se pencher sur la cause animale durant son passage à La Réunion.