Vidéo - "La victoire de l'ascenseur sur l'escalier" : Croire et Oser dresse son bilan des législatives

"Gagner avec 1 300 voix d'écart, ce n'est pas une victoire fulgurante pour notre adversaire mais plutôt une belle défaite pour nous". Défait par Frédéric Maillot dans la 6e circonscription, Alek Laï Kane Cheong revient avec sa suppléante Florence Chane-Tune sur cette campagne des législatives dans la 6e circonscription. Le duo ne se montre pas tendre avec "l'implosion" de la Nupes, qui pendait au nez des électeurs, assure le secrétaire général du PCO. Par SI - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 12:02

"Au-delà du mangé cochon, nou la été victime d'un entourage ke la permis au député actuel d'être élu", assure Alek Laï Kane Cheong pour expliquer sa défaite dans la 6e circonscription tout en saluant la victoire de Frédéric Maillot. Un fair-play qui était attendu de la part de ce dernier, cofondateur de Croire et Oser, ce qui n'a pas été le cas, assurent-ils.



"La victoire est belle lorsque l'on valorise le combat pour La Réunion et non pas de détruire ou cracher sur son adversaire pour une question d'égo", relève pour sa part Florence Chane-Tune, qui pointe le "mimétisme" du député nouvellement élu sur son ancien compagnon d'arme.



Autre critique faite par le binôme, la posture des députés élus se réclamant de la Nupes. Et il tient d'ailleurs à le faire savoir : "Le premier boug la fé dupe a li dan la Nupes, c'est Jean-Luc Mélenchon", ironise Alek Laï Kane Cheong.



Il estime en effet "dommage" que les 6 députés réunionnais élus avec le soutien de la Nouvelle union populaire "aient fait campagne avec la photo de Jean-Luc Mélenchon, avec le Smic à 1500 euros ou la retraite à 60 ans" pour ensuite rejoindre, pour trois d'entre eux (Frédéric Maillot, Karine Lebon et Emeline K/Bidi), le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) dont est membre Fabien Roussel, candidat communiste lors de la présidentielle.



Alek Laï Kane Cheong voit là une "victoire de l'ascenseur sur l'escalier". Il s'en explique. "L'avantage de l'escalier, c'est que nous n'avons pas besoin du retour d'ascenseur. Mais dans le cas des trois députés Nupes qui ont choisi de rejoindre Fabien Roussel, l'option de Macron à gauche pour les gens qui se disent anti-macronistes, c'est déjà peut-être le retour d'ascenseur pour les accords de Matignon III, les chèques ou les cadeaux obtenus récemment de la part du gouvernement. Il faut servir la Macronie d'une certaine façon", explique-t-il.