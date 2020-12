A la Une . Vidéo - La transition écologique, "fil conducteur" du Département en 2021

​La fin de l'année sonne l'heure des OB pour les collectivités territoriales. Ce mercredi, au tour du Département de dévoiler les grandes lignes de son action pour l'année qui vient.





Le Département aborde ces orientations budgétaires 2021 dans une atmosphère "sereine" grâce à une atmosphère financière "saine", confirme Jean-Marie Virapoullé. "Il n'y a pas beaucoup de collectivités à La Réunion qui sont dans ce cas", compare le vice-président en charge de l'action sociale. "Si le Département avait eu à prendre en charge ce RSA dans le contexte économique et sanitaire actuel, les finances du Département auraient coulé", assure-t-il.



5000 R+ attendus d'ici avril



Véritable bouffée d'oxygène pour la collectivité départementale, cette recentralisation permettra à cette dernière de s'impliquer "fortement" dans sa politique de solidarité mais aussi de relance économique. Sur l'action sociale, le Département va lancer le R+, un dispositif qui permet de cumuler les revenus de sa nouvelle activité sans que le RSA ne soit coupé. Ce R+ sera amplifié l'année prochaine, entrevoit le Palais de la Source. La montée en régime est déjà probante avec 900 contrats déjà signés.



"Notre objectif est d'en signer 5000 à l'horizon avril 2021", envisage Jean-Marie Virapoullé. Un accompagnement plus poussé sera également proposé aux bénéficiaires du RSA qui souhaitent créer leur entreprise.



Le coeur de mission du CG974 est naturellement reconduit et renforcé, prévoit Cyrille Melchior à l’heure de partager sa feuille de route à ses collègues au sein de l’hémicycle.



L'urgence Covid s'inscrira dans la durée



"Dès le mois de mars, le Département a su réagir avec la mise en place d’un plan de Solidarité et d’Urgence Sociale visant à venir au secours des populations fragilisées. Paniers alimentaires, distribution de masques, aide exceptionnelle aux petites retraites, mise en place d’un plan tablette dans les collèges, ce sont autant de mesures d’urgence efficaces qui ont participé au vaste élan de solidarité qui s’est créé durant la phase de confinement. Nous avons la responsabilité d’inscrire cet engagement dans le temps long", consolide le président de la collectivité territoriale.



Ainsi, le Plan départemental de relance économique et sociale validé en juillet dernier pour un budget de 570 millions d’euros continue d’irriguer l’action sociale dans les communes dans ce contexte inédit de l’année 2020 et sera "amplifié" en 2021.



Cyrille Melchior égrène la liste des secteurs qui seront au coeur des préoccupations : le monde économique - les professionnels du BTP en particulier - à travers un plan d’investissement massif, le monde agricole avec un soutien renforcé dans le cadre du Plan AgriPéi2030, les populations les plus vulnérables avec de nouvelles mesures d’accompagnement social (notamment en lien avec le plan de lutte contre la pauvreté) ou encore l’amplification de l'aide à l’amélioration de l’habitat afin que davantage de ménages puissent en bénéficier. Enfin, un nouvel élan sera donné à l’aide alimentaire avec la mise en place du chèque d’accompagnement personnalisé.



Le vert sera "le fil rouge des orientations budgétaires 2021"



Le spectre de l’aide à la personne n’oublie pas les séniors et les personnes porteuses de handicap avec le soutien dans la création des Maisons d’accueillants familiaux (MAF ), l’appui en direction des aidants avec une offre de répit élargie tant à domicile qu’hors domicile mais aussi l’accentuation de la formation dans les métiers d’aide à la personne.



Au titre de l’aide sociale à l’enfance cette fois, notons le souhait de l'institution de diversifier l’offre dans les structures d’accueil et d’hébergement, conformément à la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.



Cyrille Melchior promet de faire de la transition écologique et solidaire "le fil rouge des orientations budgétaires 2021 de notre collectivité". A ce titre, l’année 2021 sera l’année de mise en œuvre pleine et entière du plan de transition écologique et solidaire. Et quoi de mieux que de commencer par donner l'exemple. Le Conseil départemental tentera lui-même de réduire son empreinte carbone en prévoyant le "verdissement du parc automobile en favorisant les véhicules consommant peu d’énergie fossile". Vidéo - L’arbre solaire, l’énergie propre made in Réunion

"Plusieurs mesures emblématiques illustrent ainsi cette démarche exemplaire et responsable. Je citerai le plan Negawatt qui vise à faire du Département une collectivité à énergie positive d’ici 2023. Je citerai le plan 1 million d’arbre et le projet « Bois d’Kartié » qui sont deux initiatives complémentaires visant à reboiser nos forêts ainsi que nos quartiers, à travers des actions de replantations impliquant les populations des quartiers ainsi que des collégiens", affirme le président Melchior.



"Je sens un véritable intérêt pour toutes ces initiatives qui visent avant tout à contribuer à protéger notre planète, et notre Humanité. Nous devons être conscients de cette réalité. Nous sommes à l’aube d’immenses bouleversements climatiques, et environnementaux. La crise Covid-19 que nous traversons actuellement nous a rappelé de façon extrêmement violente combien cette humanité est fragile. Soyons humbles face à cette nature nourricière, protectrice, vivifiante mais qui peut aussi devenir dévastatrice", plaide-t-il en faveur d’une prise de conscience. Aux collectivités de montrer l’exemple. Le Conseil départemental de La Réunion a présenté ce mercredi matin ses orientations 2021. Vidéo : Samuel Irlepenne