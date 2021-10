A la Une .. Vidéo - La station d'épuration du Grand Prado inaugure ses trois premières ruches

Connu pour sa station de traitement des eaux usées et sa station d'épuration permettant la fabrication d'engrais pour la canne notamment, le site du Grand Prado a ajouté ce lundi une nouvelle corde à son arc, avec l'inauguration de ses trois premières ruches. Un temps fort accompagné de la signature entre la Cinor et l'UNAF de la charte "l'abeille, sentinelle de l'environnement", porteuse de sept engagements contribuant à la protection de l'espèce. Par SI - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 08:11

Cette inauguration s'est déroulée en présence de Maurice Gironcel (président de la Cinor), d'Hervé Clément (secrétaire général de l'Union nationale de l'apiculture française - UNAF), d'Anne Medina (responsable outre-mer de l'UNAF), de François Payet (président du Syndicat apicole de La Réunion) et de l'ensemble des partenaires, dont Runéo.



Le choix d'installer ces ruches sur le site du Grand Prado peut paraître surprenant au premier abord mais pas pour la Cinor, qui veut faire du site un modèle alliant préservation de la faune et de la flore et lutte pour la préservation du climat. Ainsi, à l'occasion de la Fête de la nature qui s'est déroulée le 18 mai dernier, la Cinor a dévoilé une de ses 120 actions issues du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et notamment l'axe 5, dans lequel l'intercommunalité s'était engagée sur ces deux derniers points.



Parmi les espèces animales les plus menacées, les abeilles sont une des celles qui pâtissent le plus de l'activité humaine. Or, leur action est essentielle aussi bien pour la préservation de la biodiversité que pour les activités humaines, comme pour l'agriculture ou l'alimentation.



Pour rappel, plus de 80% de l'environnement végétal est fécondé par les abeilles et près de 40% de notre alimentation dépend exclusivement de leur action fécondatrice. Mais partout sur la planète, on assiste ces dernières années à une chute vertigineuse des colonies d'abeilles. En France et depuis 1995, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année en raison des variations du climat, des invasions de parasites extérieurs comme le frelon asiatique ou le varia, mais aussi et surtout à cause de l'utilisation intensive des pesticides dans les cultures.



C'est pour ces raisons que la Cinor a décidé de s'engager dans une démarche écologique "concrète" et "cohérente" avec son projet politique en signant avec l'UNAF une convention de partenariat pour la sauvegarde des abeilles à travers le programme "L'abeille, sentinelle de l'environnement". Accompagnée dans cette démarche par Runéo mais aussi par le Syndicat apicole de La Réunion, l'intercommunalité du Beau Pays avait déjà installé à titre expérimental trois ruches dans le jardin paysager de 5 hectares de la station du Grand Prado. Et à en croire les premiers retours effectués par la Cinor, "l'expérience est positive", comme l'explique Maurice Gironcel, qui revient sur la première livraison de ce "miel bio 100% Grand Prado" :