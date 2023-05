Vidéo - La saison des baleines est-elle lancée à La Réunion ?

Une possible première baleine à bosse de la saison 2023 a été observée au large de La Réunion. Alexis Martinez a partagé à Globice une vidéo du souffle d'un cétacé, filmé près des côtes de la marine Langevin, qui pourrait bien être celui d'une baleine à bosse.



En 2021, le premier individu de cette espèce avait été repéré le 16 mai, suivi de près par une observation le 25 juin l'année précédente.



Cependant, il est encore prématuré d'affirmer que la saison des baleines est officiellement lancée. Des signalements précoces d'individus isolés sont enregistrés chaque année, parfois même avant le mois de mai. Les observations sporadiques et limitées sont courantes jusqu'à la mi-juillet, période où le gros des troupes arrive habituellement.



Des baleines à bosse ont également été observées ce week-end à Sydney, en Australie, ce qui confirme leur migration annuelle depuis l'Antarctique vers les zones de reproduction tropicales.



À ce stade, il est impossible de prévoir la suite des événements, les prochaines observations, leur nombre ou leur fréquence, ainsi que la qualité de la saison à venir. Toutefois, il est indéniable que la saison des baleines approche à grands pas, offrant aux passionnés et aux curieux une occasion unique d'admirer ce spectacle grandiose au large des côtes réunionnaises.