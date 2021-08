A la Une . Vidéo - La rectrice veut booster le taux de vaccination chez les élèves et étudiants de La Réunion

Le premier centre de vaccination Covid dans un établissement scolaire se trouve à La Réunion. La rectrice a salué ce matin l’implication de l'ARS, des chefs d'établissements et des infirmiers scolaires qui ont permis cette première. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 10:15

"C’est la première, il y en aura d’autres. Et nous vous inviterons également à venir être témoin de cette contribution de l’Education nationale à la protection de la santé de nos élèves et de nos étudiants". Chantal Manès Bonnisseau sait plus que quiconque que l’obligation de transparence demeure primordiale en ces temps de mise en doute de la parole publique.



Les week end se suivent et se ressemblent sur le front des mobilisations anti pass sanitaire et anti vaccination. C’est donc tout naturellement que l’opération inédite lancée ce matin dans un lycée du nord de l'académie était ouverte aux yeux de tous.



Il s’agit tout simplement de "la première opération de centre éphémère dans toute La Réunion et dans toute la France d’ailleurs", précise la rectrice. Elle venait de prendre le pouls de l’opération en discutant avec les tout premiers élèves dans la file d’attente, prêts à recevoir leur vaccin contre les formes graves du Covid.



La Réunion accuse un retard par rapport aux chiffres nationaux



Il ne s'agit pas d'un passage en force, avise le proviseur de Leconte de Lisle mais une opération marquée du sceau du "volontariat", rappelle Thierry Bussy. "Nous avons informé dès la pré-rentrée scolaire de cette opération éphémère. Cette opération se fait sur la base du volontariat. Les parents donnent leur autorisation pour les élèves qui ont moins de 16 ans. Nous avons constaté dans nos établissements que beaucoup de nos élèves étaient déjà vaccinés pendant les mois de juillet - aout, les personnels également", précise-t-il.



Malgré ce constat très localisé, l’objectif de ces centres de vaccination ouverts au sein même des lieux d’enseignement s’explique par un taux de vaccination de nos jeunes qui atteint les 30% contre + de 60% en métropole.



"L’objectif est de rapprocher le plus possible voire atteindre le taux national. L’objectif c’est aussi de sensibiliser, d’apporter de l’information aux jeunes mais aussi aux parents de faire vacciner leurs enfants parce que c’est ce qui va leur permettre d’avoir une année scolaire la plus normale possible", entrevoit Chantal Manès Bonnisseau.



Ce jeudi sert de rampe de lancement. Le centre de vaccination est ouvert uniquement aux élèves et personnels de la cité du Butor qui comprend trois lycées (Leconte, Rontaunay et Geoffroy) et à partir de demain, les portes seront alors ouvertes aux autres élèves et personnels du bassin nord, collèges et lycées compris.



