A la Une .. Vidéo - La porte et la façade de l’Hôtel de Matignon recouverts d'une peinture orange

​Des activistes ont réussi ce mercredi à déjouer la vigilance du service de sécurité posté devant l’hôtel de Matignon. Ils ont recouvert une partie de la grande porte et de la façade d’une peinture de couleur orange. Par LG - Publié le Mercredi 4 Janvier 2023 à 17:34

Des militants écologistes du groupe Dernière Rénovation ont barbouillé la façade de l’hôtel de Matignon situé dans le 7ème arrondissement de Paris d’une peinture de couleur orange. Ils ont été interpellés dans la foulée par les policiers postés devant l’hôtel où se déroulait au même moment ce mercredi le premier conseil des ministres de l’année 2023.



Le groupe Dernière Rénovation a décidé de mener ce genre d’action choc afin d’interpeller les décideurs politiques sur l’inaction en matière de protection de l’environnement. Il y a quelques mois, ils avaient également bloqué le périphérique pour faire passer leur message.

Action devant Matignon : la façade recouverte de peinture orange par les militants écologistes de @derniere_renov.



Les militants veulent alerter sur les conséquences du réchauffement climatique et alerter Elisabeth Borne.



2 interpellations. pic.twitter.com/HwmK1jwsHo — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 4, 2023