La grande Une Vidéo - La politique de lutte conte l’errance animale à La Réunion est "un fiasco"

Des bénévoles impliqués dans les sauvetages de chiens errants ou maltraités refusent la méthode employée par le président du TCO et l'ont fait savoir devant la fourrière de Cambaie avant un stop symbolique ce dimanche matin devant la mairie. Par LG - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 23:26





Ces prochains jours, le "volume" de chiens à piquer devrait encore occuper les vétérinaires saint-paulois ayant répondu au marché de l’euthanasie des chiens mis en fourrière. Et pour cause, le président du TCO a annoncé ce vendredi une "opération exceptionnelle" de captures en appelant en renfort les quatre autres intercommunalités que sont la CINOR, la CIREST, la CIVIS et la CASUD. Errance animale : le TCO organise une opération exceptionnelle en lien avec l’ensemble des intercommunalités et les forces de l’ordre pour la sécurité de tous

Bien à l'écart de toute habitation dans la zone industrielle de Cambaie, la fourrière intercommunale n'a jamais désempli malgré le budget alloué chaque année à CYCLEA, entreprise attributaire du marché de la capture des chiens errants pour le compte des villes de Saint-Paul, La Possession, Le Port, Trois Bassins et Saint-Leu.

Ces prochains jours, le "volume" de chiens à piquer devrait encore occuper les vétérinaires saint-paulois ayant répondu au marché de l'euthanasie des chiens mis en fourrière. Et pour cause, le président du TCO a annoncé ce vendredi une "opération exceptionnelle" de captures en appelant en renfort les quatre autres intercommunalités que sont la CINOR, la CIREST, la CIVIS et la CASUD.

Cette décision rapide est venue en réponse à la mort suspecte d'un homme dans le quartier de Saline-les-Hauts dans la nuit de jeudi à vendredi. Découvert peu après minuit par un passant, son corps présentait de nombreuses morsures de molosses. Mais l'hypothèse que ces morsures aient conduit à la mort a été écartée par l'autopsie réalisée vendredi après-midi même si l'enchaînement des événements demeure incertain faute de témoin à cette heure tardive. Le quinquagénaire a-t-il été coursé par les chiens et est-il tombé en voulant les éviter ? L'enquête de gendarmerie ne fait que débuter.





Ce tour de table a permis de mobiliser 17 techniciens de capture issus autant de la société SEMRRE (prestataire captures pour le compte de la CINOR, de la CIVIS et de la CASUD), que de CYCLEA pour le TCO afin qu’ils inspectent trois secteurs prioritaires des hauts de Saint-Paul. Les secteurs choisis sont Tan Rouge, Bel Air - Bois de Nèfles - Ruisseau et donc la Saline-les-Hauts.



"Le royal bourbon est le chien le plus gentil du monde"



Ces captures, qui vont déboucher quasi systématiquement sur l'euthanasie des animaux, bouleverse les personnes qui se démènent à longueur d'année pour les sortir de la rue.



"Je pense que les hommes politiques ne s’occupent pas de ce fléau parce qu’ils ne veulent pas avoir de problèmes avec leurs administrés. Je pense que pour avoir une paix sociale, on ne punit pas ce que font les gens. Les maltraitances, les abandons,… on laisse développer les ventes illégales de chiens, on laisse les magasins vendre des chiens, et tous ces chiens vendus illégalement ne sont évidemment pas stérilisés et par la suite, se reproduisent. Ce sont tous ces chiens que l’on retrouve dans la rue. C’est là où l’Etat devrait intervenir. Il y a des sites sur Facebook que tout le monde connaît et où les gens font des ventes illégales. Depuis des années, les différentes instances, que ça soit la DAAF, que ça soit les maires, le savent et rien ne se fait", indique Ghislaine loger, bénévole depuis 20 ans et membre du bureau de l’association CRAPA de 2013 à 2017. Tout autant que la rapidité de la mesure prise par le président du TCO Emmanuel Séraphin, c'est la double peine appliquée à des chiens déjà peu gâtés par leur vie d'errance qu'elle porte son regard.



"Avant d’en avoir l’explication, on a décidé de s’en prendre à tous les chiens errants. C’est une rafle qui se fait très rapidement. Ils vont attraper des petits chiens gentils comme tout alors que quand on voit ce qu’ils deviennent en métropole - on les voit par exemple dans les ephad pour aider les gens - ils sont loins d’être les animaux hurlants qu’on en fait ici à la fourrière. Le royal bourbon est le chien le plus gentil du monde", compare-t-elle avec les chiens de race introduits à La Réunion par effet de mode.



"La stérilisation des chiens et des chats de rue est une des solutions"



La politique de lutte contre l’errance animale à La Réunion est "un fiasco", considère à son tour Yachine Cadjee qui préfère vanter les initiatives de "beaucoup de pays qui reconnaissant le statut de chiens et chats libres communautaires".



"La stérilisation des chiens et des chats de rue est une des solutions pour contenir ce fléau de la prolifération qui est cautionnée depuis des décennies. Les interco investissent près de 10 millions d’euros chaque année mais 90% de ce budget est consacré uniquement aux euthanasies. Ces euthanasies, nous savons tous que ce sont des vétérinaires qui bravent la déontologie de leur métier en assassinant des chiens et chats innocents", affirme-t-il.



